Ces nouvelles révélations sur Jurassic World 4 vont enthousiasmer les fans

"Jurassic World : Renaissance" va lancer une nouvelle ère dans la saga en se concentrant sur de nouveaux personnages. Et le film promet de nous renvoyer aux frissons du premier "Jurassic Park".

Renaissance va relancer la franchise Jurassic World

Trois ans après Le Monde d’après, la saga Jurassic World va prendre un nouveau départ avec Renaissance, qui sortira cette année. Owen Grady et Claire Dearing, les personnages joués par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, laisseront leur place à de nouveaux protagonistes dans ce quatrième film.

Jurassic World : Renaissance se concentrera sur Zora Bennett, une experte envoyée sur l’endroit le plus dangereux de la planète : une île habitée par des dinosaures. Son but est de récupérer l’ADN des trois plus grandes espèces peuplant l’île. Une fois sur place avec son équipe, elle va croiser une famille arrivée par hasard à la suite du naufrage d’un bateau. Ils vont tous devoir faire face à un grand danger, et faire une découverte majeure cachée du monde depuis des décennies.

« Une lettre d’amour » au premier Jurassic Park

Comme expliqué plus haut et comme son titre l’indique, Jurassic World : Renaissance va s’écarter des précédents opus de la saga afin de relancer celle-ci. Et dans de récents propos relayés par Empire, l’une des stars du film, Jonathan Bailey, explique que ce nouveau long-métrage cherche plutôt à recréer auprès des spectateurs les sensations provoquées par le premier Jurassic Park. L’acteur qualifie ainsi Renaissance de « lettre d’amour » au film de 1993, avant de poursuivre :

On a vraiment l’impression que notre long-métrage invite les gens à célébrer le film original. Il contient ces éléments d’émerveillement et de sidération, tout en osant réinjecter l’excitation et la peur.

Scarlett Johansson, l’interprète de Zora Bennett, acquiesce. Selon elle, Jurassic World 4 « renvoie au premier film » de la célèbre saga de dinosaures. Elle assure qu’il va provoquer « beaucoup de jump scares », et que « les enjeux sont élevés » dans cette nouvelle histoire.

Des humains chez les dinosaures plutôt que l’inverse

Le fait que Jurassic World 4 rappelle le premier film Jurassic Park n’est pas un hasard. Car le scénariste de Renaissance n’est autre que David Koepp, qui a fait son grand retour dans la franchise après en avoir écrit les deux premiers opus. Et pour Empire, il explique que ce nouveau film a voulu ramener les hommes dans un endroit peuplé de dinosaures plutôt que l’inverse :

On voulait recapturer l’idée que l’on est dans l’environnement des dinosaures. Les derniers films ont exploré l’idée de ‘Hey, qu’est-ce que ça donnerait s’ils étaient dans notre environnement ?’ Ils l’ont très bien fait, et maintenant on voulait explorer comment on se sentirait en retournant dans le leur.

Les fans de la première heure de la franchise Jurassic Park devraient donc être enthousiasmés par ces propos. Car ils suggèrent que Gareth Edwards, le réalisateur de Renaissance, a voulu se rapprocher des premiers films de la saga.

Jurassic World 4 sortira le 4 juillet prochain dans les salles françaises. Pour rappel, il durera 2 heures et 14 minutes.