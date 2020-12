César 2021 : découvrez le prochain président et les changements à venir

Alors que l’on attendait encore de découvrir qui serait le président de la prochaine cérémonie des César, l’Académie vient d’annoncer le nom de celui qui a été choisi. Et il y aura aussi du changement parmi les prix décernés.

Roschdy Zem sera le président des prochains César

On connaît désormais le nom du président de la prochaine édition des César. L’Académie a annoncé que Roschdy Zem a été choisi pour présider la 46ème cérémonie. L’acteur avait remporté le César du meilleur acteur en février dernier pour sa performance dans le film d’Arnaud Desplechin Roubaix, une lumière. Il succède ainsi à Sandrine Kiberlain, qui avait présidé la cérémonie en février dernier.

Roschdy Zem ©ABACA

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’Académie des César s’est dite « fière et heureuse que Roschdy Zem endosse ce rôle de Président et vienne ainsi célébrer le cinéma, immuable et impétueux ». Quant à l'écriture des sketchs de la soirée, elle a été confiée à Laurent Lafitte et l'humoriste Blanche Gardin, tandis que Benjamin Biolay dirigera l'orchestre.

Des changements dans les prix

La nomination de Roschdy Zem comme président de la prochaine cérémonie n’est pas la seule nouvelle qui vient de tomber sur les César 2021. D’après Le Parisien, l’Académie a choisi de supprimer le Prix du public, seulement trois ans après sa mise en place. Ce dernier était particulièrement controversé depuis qu’il avait été instauré.

Avant cette année, le Prix du public était décerné au long-métrage ayant fait le plus d’entrées en salles au cours de l’année écoulée. Pour 2020, un changement était intervenu puisque l’Académie décidait du vainqueur par vote, comme pour les autres prix, parmi les 5 films ayant fait le plus d’entrée l’année passée. Ce changement n’aura donc pas été convainquant, puisqu’il n’aura duré qu’un an avant que ne soit décidé de supprimer la récompense. Les trois seuls vainqueurs du Prix du public resteront donc Raid dingue en 2018, Les Tuche 3 l’année suivante et Les Misérables en février dernier.

Marina Foïs en maîtresse de cérémonie

La 46ème cérémonie des César continue donc de prendre forme. Pour rappel, nous avions appris il y a quelques semaines que Marina Foïs avait été choisie pour présenter la cérémonie, prenant la suite de Florence Foresti dans le rôle.

Marina Foïs ©Abaca Press

Les nominations seront connues le 10 février. Et alors qu’elle se déroulait généralement en février depuis de nombreuses années, la prochaine cérémonie des César se déroulera le 12 mars 2021. On découvrira alors qui succédera à Roschdy Zem et Anaïs Demoustier en tant que meilleur acteur et meilleure actrice, et quel long-métrage raflera le prix de meilleur film après le triomphe de Les Misérables de Ladj Ly.