César 2021 : Roselyne Bachelot s'en prend à la cérémonie

Animée devant un public très restreint (pandémie oblige), la 46ème cérémonie des César a vu défiler un certain nombre d'intervenants très échaudés contre le gouvernement, avec son lot aussi de moments compliqués. Un déroulé de la cérémonie et des déclarations qui passent mal pour Roselyne Bachelot.

No culture, no future

Ces dernières années, les César ont plus souvent brillé pour leurs polémiques que pour les récompenses attribuées. En effet, on se souvient de la cérémonie précédente qui avait vu Roman Polanski et J'accuse triompher, devant une Adèle Haenel furieuse qui avait quitté la salle. Cette année, malgré un public moins nombreux, l'ambiance était également aux paroles engagées. Il faut dire que depuis un an, la culture est l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.

Ainsi, on a vu la maîtresse de cérémonie Marina Fois tacler Roselyne Bachelot en affirmant qu'à part sortir son livre sur Amazon, elle n'avait pas fait grand-chose. Par la suite, c'est Corinne Masiero qui a fait sensation en apparaissant totalement nue sur la scène de l'Olympia. La star de Capitaine Marleau souhaitait ainsi attirer l'attention sur la situation critique que vivent actuellement les intermittents du spectacle.

César 2021 ©Canal

Cette 46ème cérémonie était donc houleuse et propice aux règlements de compte entre les artistes et le gouvernement français.

Bâche les Césars comme Bachelot

Trop engagée politiquement selon elle, Roselyne Bachelot n'a donc pas gouté à cette cérémonie. Et ce d'autant plus qu'elle était présente dans la salle. Au micro de RTL, elle s'est montrée cash sur le contenu de cette soirée des César 2021 :

Moi je suis la défenseure du monde de la culture. Je me pose une seule question qui a d'ailleurs été posée à ce micro, en creux, par Gérard Jugnot, dès le lendemain matin : est-ce que cette cérémonie a été utile au cinéma français ? Je crois qu'elle n'a pas été utile au cinéma français. Ce qui m'a frappée c'est que le côté meeting politique de cette affaire a nui à l'image du cinéma français, alors que le cinéma français est massivement aidé. Aucun pays du monde n’aide autant le cinéma que nous. (...) Le cinéma, c’est une industrie culturelle et créative. Les César, c’est une vitrine pour vendre notre cinéma. Est-ce que vous voyez l’image que ça a donné ? C’est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail.

La ministre de la Culture n'est d'ailleurs pas la seule personnalité politique à s'être indignée du déroulement de cette 46ème cérémonie des César. Eric Ciotti, Nadine Morano ou bien encore Nathalie Goulet n'ont pas apprécié le spectacle. D'ailleurs, le public lui-même n'était pas au rendez-vous puisque cette nouvelle édition des Césars a enregistré l'une des pires audiences de son histoire.