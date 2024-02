"En tant que petit fils de paysans" : le discours engagé de Raphaël Quenard aux César fait mouche

Raphaël Quenard a remporté le César de la meilleure révélation masculine à la 49e cérémonie et en a profité pour faire un discours remarqué dans lequel il a notamment rendu hommage aux agriculteurs.

Raphaël Quenard récompensé aux César 2024

Hier soir avait lieu la 49ᵉ cérémonie des César du cinéma, qui récompensait les meilleurs films sortis en 2023. Sans surprise, c'est Anatomie d'une chute de Justine Triet qui a une nouvelle fois triomphé en remportant des prix majeurs.

Côté discours, la cérémonie a été marquée par la prise de parole attendue de Judith Godrèche, qui s'adressait à l'Académie après avoir porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour "viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans".

Autre discours marquant de la soirée, celui du comédien Raphaël Quenard, récompensé par le César de la révélation masculine, pour son rôle dans le film Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand (qui a également remporté le prix du meilleur premier film).

Un discours engagé pour les agriculteurs

Celui qui a par ailleurs brillé dans le film Yannick de Quentin Dupieux (et qui était également nommé en meilleur acteur) a tenu à terminer son discours par un hommage au monde de l'agriculture, actuellement au cœur de l'actualité, pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Ainsi, Raphaël Quenard a déclaré :

"En tant que petit-fils de paysans, je voulais dire une chose. C'est que la culture, comme tout le reste, elle dépend, et elle n'est rien sans l'agriculture. Et donc, je voudrais dire un merci et un respect infini à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous donner chaque jour le luxe de remplir nos estomacs avec des bons fruits, des bons légumes, des bonnes céréales, de qualité française."