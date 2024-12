C'est confirmé : Vaiana 2 explose déjà tous les records au box-office

Si l’on s’attendait à ce que "Vaiana 2" établisse un nouveau record suite à son arrivée dans les salles, le film a fait encore plus fort que prévu. Il a même largement contribué à établir une performance globale historique au box-office pour un week-end de Thanksgiving.

Après un démarrage canon…

Huit ans après la sortie du premier opus, Vaiana 2 est arrivé dans les cinémas français le mercredi 27 novembre dernier. Dans cette nouvelle histoire, la jeune héroïne originaire de l’île polynésienne de Motunui doit voyager jusqu’aux confins des mers d’Océanie afin de retrouver une île perdue et de briser une redoutable malédiction.

Comme expliqué il y a plusieurs jours, Vaiana 2 a débuté très fort en salles. Le film a réalisé le meilleur démarrage de l’année en France le jour de sa sortie. En Amérique du Nord, il a battu le record de ventes de séances en avant-première pour un film Disney. Après le mercredi 27 novembre, il avait déjà récolté 57,5 millions de dollars dans le monde. Ce qui laissait penser qu’il allait facilement battre le record de recettes pour un week-end de Thanksgiving. Or, le long-métrage a fait encore plus fort que prévu.

… Vaiana 2 explose les records !

Alors que les experts avaient prévu que Vaiana 2 rapporterait au moins 175 millions de dollars en cinq jours, Variety nous apprend que le film a récolté… 221 millions de dollars en Amérique du Nord ! Il a ainsi largement battu les 125 millions récoltés par La Reine des neiges 2 en 2019. Et donc explosé le record du plus gros carton pour un film sorti lors d’un week-end de Thanksgiving.

Vaiana 2 a aussi fait mieux que n’importe quel autre film Disney avant lui sur la période de trois jours suivant sa sortie. Il a récolté 135,5 millions de dollars sur cette période, battant une nouvelle fois La Reine des neiges 2 et ses 130,2 millions. Le nouveau long-métrage Disney a même réussi le plus gros démarrage de l’Histoire sur cinq jours. Il a détrôné Super Mario Bros, le film, qui avait engrangé 205,6 millions de dollars sur une telle période en 2023.

Un week-end de Thanksgiving historique pour les salles nord-américaines

À l’international, Vaiana 2 a aussi fait très fort. En cinq jours, son total de recettes mondial s’élève ainsi à 386,6 millions de dollars ! En France, le film affiche aussi des chiffres impressionnants. Il a récolté 18,8 millions de dollars en cinq jours dans l’Hexagone, d’après les chiffres de Box Office Mojo. Dans un communiqué partagé par Variety, le co-président de Disney Entertainment, Alan Bergman, a même avoué que le lancement du long-métrage avait « dépassé de loin » les attentes du studio.

Plus globalement, les salles de cinéma nord-américaines viennent de connaître le plus gros week-end de Thanksgiving de l’Histoire. Vaiana 2, Wicked et Gladiator 2 ont mené le box-office vers des recettes de 422 millions de dollars en cinq jours ! Le précédent record était « seulement » de 315 millions de dollars. Il avait été établi en 2018, avec notamment les sorties de Ralph 2.0, Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald et Creed 2.