Vaiana 2 se dirige vers un démarrage historique au box-office

Alors qu’il vient à peine de sortir, "Vaiana 2" confirme qu’il était très attendu par les spectateurs. Car ses premiers chiffres en salles sont impressionnants, et devraient l’amener à établir un nouveau record pour un week-end de Thankgsiving.

Vaiana 2 débute très fort

Huit ans après le carton de Vaiana, sa suite est visible dans les salles. En France, elle est sortie ce mercredi 27 novembre. Cette fois, la jeune fille au centre de l’intrigue se lance dans un voyage dangereux dans l’espoir de retrouver une île perdue aux confins des mers d’Océanie, afin de briser une malédiction.

Comme en témoigne le nombre de vues de sa bande-annonce, Vaiana 2 était particulièrement attendu avant sa sortie. Car, en mai dernier, le trailer du long-métrage est rapidement devenu le plus vu pour un film d’animation de Disney. Et, alors qu’elle vient à peine d’être dévoilée, la nouvelle histoire écrite par Dana Ledoux Miller et Jared Bush a déjà battu de nouveaux records.

Déjà de nouveaux records pour le long-métrage

Comme le rapporte Allociné, Vaiana 2 a effectué le meilleur démarrage de l’année dans l’Hexagone. Avec 456 273 billets vendus le 27 novembre, il a battu Vice Versa 2 et ses 297 681 spectateurs. En Amérique du Nord, le long-métrage n’est pas en reste. Bien au contraire. Variety nous apprend qu’il a récolté 13,8 millions de dollars seulement grâce à ses projections en avant-première !

Ainsi, Vaiana 2 a récolté plus grâce à ses ventes en avant-première que n’importe quel autre film Disney avant lui. Ou que n’importe quel autre film avant le week-end de Thanksgiving, tous studios confondus. En incluant les ventes pour les séances d’avant-première, il a déjà obtenu 57,5 millions de dollars en Amérique du Nord après ce mercredi 27 novembre. Un chiffre impressionnant, qui signifie que le long-métrage se dirige sans doute vers un nouveau record.

Vers le plus gros démarrage pour un week-end de Thanksgiving

D’après les estimations des experts rapportés par Variety, Vaiana 2 devrait rapporter au moins de 175 millions de dollars en seulement cinq jours. Si ces estimations se concrétisent, le film battra facilement le record sur cette période de Thanksgiving. Un week-end important aux États-Unis.

Le record actuel est détenu par La Reine des neiges 2, qui avait récolté 125 millions de dollars en cinq jours en 2013. Sorti la même année, Hunger Games : L’Embrasement complète le podium avec des recettes de 109 millions de dollars sur la même période. Si ces deux sommes sont impressionnantes, Vaiana 2 explosera donc le record si les estimations des experts se vérifient.