Cet excellent film d'horreur français de 2023 arrive bientôt sur Netflix, vous allez trembler

Préparez-vous à affronter vos pires cauchemars. Le thriller horrifique français "Vermines", qui a fait sensation dans les festivals internationaux, débarque sur Netflix France le 27 mars. Un huis clos oppressant où des habitants se retrouvent piégés face à une menace rampante et mortelle.

Une invasion mortelle au cœur d'un immeuble parisien

Dans Vermines, sorti au cinéma en décembre 2023, le réalisateur Sébastien Vaniček plonge le spectateur dans l’univers de Kaleb, un jeune passionné d’animaux exotiques interprété par Théo Christine. Lorsqu’il ramène chez lui une araignée venimeuse dénichée sur le marché noir, il ne se doute pas que sa nouvelle acquisition va semer le chaos. L’araignée s’échappe, se reproduit à une vitesse alarmante et transforme l’ensemble de l’immeuble en un piège mortel.

Les habitants, incarnés par un casting talentueux comprenant Sofia Lesaffre, Jérôme Niel, Lisa Nyarko et Finnegan Oldfield, doivent unir leurs forces pour survivre. Coupés du monde extérieur par une quarantaine imposée, ils font face à une menace omniprésente, tout en gérant leurs tensions internes.

Le film installe une tension permanente. Chaque recoin familier devient une source potentielle de danger. La mise en scène immersive de Vaniček et les effets spéciaux saisissants rendent les araignées plus vraies que nature, ce qui accentue l’angoisse du spectateur.

Un succès critique avant son arrivée sur Netflix

Présenté en avant-première lors de la 80e Mostra de Venise, Vermines a immédiatement retenu l’attention des critiques et du public. Son approche innovante du genre horrifique et sa capacité à mêler suspense, frissons et commentaire social ont suscité de nombreux éloges. Le réalisateur propose une lecture plus profonde du film, en abordant des thématiques comme la xénophobie et les tensions sociales, ce qui établit un parallèle entre l’invasion des araignées et certaines peurs collectives.

Le film a également marqué le Festival international du film fantastique de Catalogne en 2023, où il a reçu le Prix spécial du jury aux côtés de Stopmotion de Robert Morgan.

Avec son arrivée sur Netflix France le 27 mars, Vermines offre une occasion unique aux amateurs de sensations fortes de découvrir un film qui a déjà marqué les esprits sur la scène internationale.

https://twitter.com/NetflixFR/status/1892605137748668695