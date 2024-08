Cet impressionnant film de guerre aux 3 Oscars vient d'arriver sur Netflix

Le film de guerre "1917" signé Sam Mendes est disponible dès à présent sur Netflix France. Tourné comme un seul plan-séquence, il avait remporté trois Oscars et deux Golden Globes, dont celui du meilleur réalisateur pour Sam Mendes. Il est à rattraper de toute urgence si vous ne l'avez pas vu au cinéma.

1917 de Sam Mendes est dispo sur Netflix France

Ce mois d'août 2024 continue de faire plaisir aux cinéphiles, avec l'arrivée récente du film de guerre de Sam Mendes, 1917.

Comme son nom le laisse supposer, le long-métrage se déroule pendant la Première Guerre mondiale et suit l'histoire de deux jeunes soldats britanniques, Schofield (George MacKay) et Blake (Dean-Charles Chapman). Chargés d'une mission périlleuse, ils doivent traverser le territoire ennemi pour délivrer un message crucial qui pourrait sauver 1 600 de leurs camarades d'une embuscade imminente. Le film plonge le spectateur dans une course contre-la-montre à travers les tranchées et les paysages dévastés de la guerre.

Ce qui distingue 1917 des autres films de guerre est son approche technique audacieuse. Sam Mendes a choisi de raconter l'histoire à travers un plan-séquence continu, créant l'illusion d'une prise unique et immersive. Cette technique permet aux spectateurs de vivre chaque instant avec les personnages, renforçant l'immersion et l'intensité du récit. Le directeur de la photographie, Roger Deakins, a remporté un Oscar pour son travail exceptionnel.

1917 a été salué par la critique et a remporté trois Oscars, dont celui de la meilleure photographie, des meilleurs effets visuels et du meilleur mixage sonore. Le film a également été récompensé aux Golden Globes, où il a reçu le prix du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur pour Sam Mendes.

Un hommage à son grand-père

Lors de son discours de remerciements aux Golden Globes, Sam Mendes avait dédié le prix à son grand-père, Alfred Mendes, qui lui avait grandement inspiré l'histoire de son film. En effet, ce dernier était signaleur dans le premier bataillon de la Brigade des fusiliers britanniques. Son rôle était crucial : il devait fournir des renseignements sur les positions ennemies et aider l'artillerie à viser les cibles. De plus, il était chargé de localiser et de signaler l'emplacement des soldats blessés afin qu'ils puissent être secourus rapidement.

Si l'inspiration de son grand-père a surtout servi de base pour ses personnages principaux, Sam Mendes s'est également beaucoup inspiré de l'opération Alberich pour le contexte historique. Il s'agit d'une manœuvre stratégique allemande qui s'est déroulée entre le 9 février et le 20 mars 1917. Cette opération consistait en un retrait planifié vers la ligne Hindenburg, une position plus courte et mieux fortifiée. Ce repli visait à réduire la longueur du front et à rendre les défenses allemandes plus efficaces. Bien que le film évoque ce contexte historique, les personnages principaux et secondaires, ainsi que les événements spécifiques qu'ils traversent, sont entièrement fictifs.