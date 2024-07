Netflix balance ses nouveautés d'août 2024, il y a du lourd !

En plus des Jeux Olympiques, Netflix vous permettra de passer un beau mois d'août avec son lot de nouveautés films et séries. On fait le point avec tous les titres annoncés. D'autres ajouts devraient également arriver au fil des semaines.

Netflix : les nouveaux films attendus en août Après un mois de juillet déjà bien fourni en nouveautés, Netflix poursuit l'été avec un mois d'août qui va, lui aussi, ravir les abonnés. En effet, une flopée de films récents est attendue sur la plateforme, de même que des nouveautés séries. On fait le point sur l'agenda de ces prochaines semaines. Dans le lot, on va retenir la version director's cut de Rebel Moon de Zack Snyder (avec des scènes violentes attendues), mais également des nouveautés côté films français avec l'excellent thriller La Nuit du 12, ou encore le récent film historique Jeanne du Barry réalisé par Maïwenn avec Johnny Depp. Le film de guerre 1917 de Sam Mendes sera également disponible le 1ᵉʳ août. La Frontière des Ombres (01/08)

1917 (01/08)

Larguées (01/08)

Rebel Moon - Partie 1 : Director’s Cut (02/08)

Rebel Moon - Partie 2 : Director’s Cut (02/08)

Lolo and the Kid (07/08)

Mon Bébé (07/08)

Missions Croisées (09/08)

Haseen Dillruba : Beauté envoûtante 2 (09/08)

La Nuit du 12 (12/08)

Les Crevettes Pailletées (12/08)

The Union (16/08)

ADN (16/08)

Jeanne du Barry (16/08)

Fast & Furious X (17/08)

Nice Girls (21/08)

Les Nouveaux (23/08)

Tòkunbọ̀ (23/08)

Parents d'élèves (25/08)

Dangereux Privilèges (28/08)

Sœurs de Fortune (30/08)

The Deliverance (30/08)

The Virgin Suicides (31/08) Les nouveautés séries d'août sur Netflix Côté nouveautés séries, on notera l'arrivée de deux intégrales qui devraient faire le bonheur des fans de séries : Mad Men, et Lost. Mais aussi le retour de visages connus, avec notamment la première partie de la saison 4 d'Emily in Paris qui sera disponible le 15 août, et la saison 2 de la série comique française En Place avec Jean-Pascal Zadi et Marina Foïs qui arrivera le 1ᵉʳ août. Mad Men, l'intégrale (01/08)

Meurtre Mode d’Emploi (01/08)

Love is Blind: Mexique (01/08)

Unstable : Saison 2 (01/08)

En Place : Saison 2 (01/08)

The Influencer (06/08)

Love is Blind: Royaume-Uni (07/08)

Shahmeran : Saison 2 (08/08)

Umbrella Academy : Saison 4 (08/08)

Les Médailles de la Pâtisserie Américaine (09/08)

Romance in the House (10/08)

Emily in Paris : Saison 4 : Partie 1 (15/08)

Love Next Door (17/08)

Terror Tuesday: Extreme (20/08)

Accidente (21/08)

Deux fois 15 ans : Deux fois 18 ans (21/08)

Baby Fever : Saison 2 (22/08)

GG Precinct (22/08)

Lost : Les Disparus L'Intégrale (25/08)

KAOS (29/08)

Chastity High (29/08)

Cho Jung-seok, Apprenti Chanteur (30/08)

Respira (30/08)

Les Silences de la Forêt (Prochainement)