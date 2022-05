Cette comédie romantique avec Adam Demos (Sex/Life) cartonne sur Netflix

Après avoir déchaîné les passions en apparaissant dans le plus simple appareil dans la sulfureuse série "Sex/Life", Adam Demos est de nouveau mis en avant dans un programme Netflix. Il s'agit cette fois d'une comédie romantique dans laquelle il donne la réplique à Victoria Justice. Son nom ? "Un Accord parfait".

Après Sex/Life, Adam Demos de retour sur Netflix

L'acteur australien Adam Demos peut remercier Netflix de l'avoir propulsé au rang de star. En effet, après avoir donné la réplique à Christina Milian dans la comédie romantique Falling Inn Love (2019), il joue l'un des premiers rôles de la sulfureuse série Sex/Life.

Adam Demos, Sarah Shahi et Mike Vogel dans Sex/Life © Netflix

Le show reste plusieurs jours dans le top 10 Netflix des programmes les plus vus de la plateforme et les scènes de sexe font beaucoup parler d'elles. Notamment en raison d'une scène de nu frontal particulièrement marquante. C'est sur le tournage de cette scène que l'acteur rencontre celle qui partage sa vie aujourd'hui : Sarah Shahi.

La saison 2 est d'ailleurs en préparation, et arrivera sur Netflix prochainement. En attendant, les admiratrices et admirateurs d'Adam Demos peuvent découvrir le film Un Accord parfait.

C'est quoi cette nouvelle comédie romantique ?

Disponible depuis le 19 mai dernier, Un Accord parfait est actuellement le deuxième film le plus visionné dans le monde avec déjà 33 millions d'heures à son compteur. Un nouveau carton pour un programme mené par l'australien.

Le pitch ?

Quand Lola (Victoria Justice), cadre ambitieuse dans une société vinicole de Los Angeles, démissionne pour lancer sa propre affaire de vente de vin, elle s'envole directement pour le fin fond de l'Australie dans le but de ferrer son premier client potentiel, Vaughn Family Wines. Malheureusement pour la jeune femme, la famille Vaughn n'a aucune envie de faire confiance à une jeune entreprise sans expérience. Déterminée à faire ses preuves, Lola se fait embaucher comme employée dans la ferme ovine familiale. A priori pas vraiment taillée pour les travaux pénibles, comme la réparation des clôtures ou la gestion des troupeaux, elle devient néanmoins rapidement amie avec Max (Adam Demos), le séduisant responsable de l'exploitation, chargé de la former. Au fur et à mesure que la jeune femme et l'éleveur s'ouvrent l'un à l'autre, Lola découvre que l'Australie a bien plus à lui apporter que le goût de l'entreprenariat. Mais son amour naissant pour Max sera-t-il assez fort pour résister aux secrets que ce dernier dissimule ?

Un long-métrage qui devrait plaire aux aficionados du genre, d'autant qu'Adam Demos apparaît une nouvelle fois dénudé...