Cette question des fans qui énerve particulièrement Harrison Ford

Harrison Ford en a marre que des fans lui posent une question qu'il trouve stupide au sujet des deux rôles iconiques de sa carrière : Indiana Jones et Han Solo.

Harrison Ford, une double icône

Certains acteurs ont eu la chance d'avoir dans leur carrière un rôle iconique. Mais dans le cas d'Harrison Ford, on peut l'associer même à deux personnages emblématiques de l'histoire du cinéma. On parle évidemment d'Han Solo de Star Wars et Indiana Jones de la saga éponyme. L'un est un contrebandier charmeur qui excelle lorsqu'il pilote le Faucon Millenium. L'autre est un professeur d'archéologie qui manie plutôt bien le fouet.

Tous les deux ont été au cœur de plusieurs films. Pour Han Solo, sa dernière apparition remonte à 2015 dans Le Réveil de la Force. Le quatrième film Star Wars dans lequel il évolue, mais à l'issue duquel il perd la vie. Indy s'en sort lui un peu mieux puisqu'il sera encore présent pour une cinquième et dernière aventure dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Le film réalisé par James Mangold sortira dans les salles le 28 juin 2023.

Han Solo ou Indiana Jones ? La question à éviter...

Si ces deux personnages sont assez sympathiques à l'écran, on sait qu'il vaut mieux éviter de mettre en rogne Harrison Ford. L'acteur a notamment avoué récemment avoir recadré les cascadeurs d'Indiana Jones 5. Et il peut également se montrer assez colérique avec ses fans s'ils lui posent une question bien précise. À savoir : qui d'Han Solo ou Indiana Jones l'emporterait s'ils devaient se battre ?

Harrison Ford - Star Wars épisode VII Le Réveil de la Force ©LucasFilm

Cette question, Harrison Ford l'a souvent entendue. C'est même celle que le public lui pose le plus, comme il l'a expliqué à Esquire. À l'évidence, la star en a marre et trouve ça complètement stupide.

En général, ils me demandent : "S'il y avait un combat entre Han Solo et Indiana Jones, qui gagnerait ? Et je réponds : "Moi, connard !" Je ne veux pas rentrer dans ce genre de conneries. Je veux dire, pourquoi me demander une telle merde ?

Harrison Ford n'est donc pas du genre à vouloir rentrer de le jeu des fans hardcore qui peuvent fantasmer sur ce genre de question. Pour l'acteur, qu'importe l'impact de ces personnages dans la pop culture, ce ne sont que des personnages. Il insiste d'ailleurs ensuite en disant : "Je ne suis pas Indiana Jones. Je suis Harrison Ford".