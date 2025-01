Cette très grande actrice veut jouer Tornade dans le MCU

Une comédienne considérée par ses pairs comme l’une des plus grandes de sa génération a récemment avoué qu’elle rêvait de jouer Tornade. Les X-Men seront bientôt de retour dans le MCU !

Tornade, une super-héroïne mythique

Le personnage de Tornade est l’un des plus iconiques de l’univers Marvel. Créé par Len Wein et David Cockrum, la super-héroïne dont le vrai nom est Ororo Munroe est l’une des principales membres des X-Men. Depuis le début des années 2000, celle qui a le pouvoir de contrôler les conditions climatiques par la pensée a fait plusieurs apparitions au cinéma.

Tornade a été incarnée par Halle Berry dans les trois premiers X-Men, sortis de 2000 à 2006. L’actrice a ensuite repris son rôle plusieurs années plus tard pour Days of Future Past, dévoilé en 2014. Depuis, Alexandra Shipp a repris le rôle. Elle a joué la super-héroïne dans trois films : Apocalypse, Deadpool 2 et Dark Phoenix. Désormais, une très grande actrice rêve de reprendre le flambeau et d’incarner à son tour Ororo Munroe.

Cynthia Erivo rêve de jouer le personnage

Cynthia Erivo est largement considérée comme l’une des actrices les plus talentueuses de sa génération. En ce moment, elle récolte de nombreuses louanges pour sa performance dans Wicked, qui pourrait lui valoir un Oscar. Récemment, l’actrice britannique a donné une interview à National Board of Review. Et elle a révélé qu’elle rêvait d’incarner Tornade dans un futur projet :

Je veux vraiment jouer Tornade. Je sais que ça paraît frivole, mais je pense que nous n’avons pas encore vu à quel point elle est grandiose, et à quel point elle est tourmentée de l’intérieur, donc je pense qu’il y a un monde dans lequel on pourrait explorer tout ça.

Pour rappel, les X-Men peuvent désormais apparaître dans le Marvel Cinematic Universe. Certains d’entre eux ont été introduits à cet univers l’année dernière, lorsque Deadpool & Wolverine est sorti dans les salles. Beaucoup d’autres – dont des personnages majeurs – devraient suivre dans les prochaines années.

La mutante bientôt intégrée au MCU ?

En novembre dernier, Kevin Feige a confirmé que des membres des X-Men apparaîtront dans les futurs films du MCU. Il a même affirmé que Avengers : Secret Wars mènerait à « un nouvel âge des mutants et des X-Men ». Il est donc possible que Tornade fasse partie des personnages à faire partie de l’un des films à venir.

Or, si le personnage fait bel et bien son retour sur grand écran, on peut penser que Marvel cherchera une nouvelle actrice pour l’incarner. Car cela permettrait à la Maison des Idées de montrer que l’apparition des X-Men dans le MCU marque le début d’une nouvelle ère. Si tel est le cas, Cynthia Erivo pourrait donc voir son rêve devenir une réalité…