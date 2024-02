Top 10 Netflix : ce thriller avec Angelina Jolie jamais sorti au cinéma cartonne

Privé d'une sortie au cinéma en raison de la crise sanitaire, le thriller "Ceux qui veulent ma mort" de Taylor Sheridan avec Angelina Jolie a droit à une seconde chance sur Netflix. Le film s'est directement imposé dans le Top 10 des longs-métrages les plus visionnés.

Prévu pour une sortie au cinéma au printemps 2021, le film Ceux qui veulent ma mort de Taylor Sheridan (Yellowstone, Wind River) a été l'un des nombreux films sacrifiés en raison de la pandémie de Covid-19. Sorti seulement dans quelques salles aux États-Unis (et en simultané sur HBO Max), il n'a eu le droit, en France, qu'à une sortie exclusive sur Canal+ en décembre 2021.

Mais son arrivée récente sur Netflix lui a permis de toucher un plus large public. Ainsi, le film est actuellement à la seconde place des films les plus visionnés de la plateforme en France, derrière un autre long-métrage catastrophe jamais sorti au cinéma.

Angelina Jolie en tête d'affiche

Le film de Taylor Sheridan est basé sur le roman éponyme de Michael Koryta paru en 2014. Angelina Jolie trouve ici son dernier rôle au cinéma avec Les Eternels. Elle interprète le rôle d'Hannah, une ancienne pompière parachutiste, souffrant d'un stress post-traumatique après avoir échoué à sauver trois personnes dans un incendie de forêt.

Sa rencontre avec un adolescent traumatisé, Connor (Finn Little), en fuite après le meurtre de son père lié à des secrets dangereux, l'amène à le protéger contre deux assassins impitoyables (joués par Nicholas Hoult et Aidan Gillen) déterminés à le tuer. Leur poursuite mortelle s'intensifie lorsqu'un gigantesque feu de forêt commence à encercler la région, plaçant tous les personnages dans une situation encore plus désespérée.

Après Wind River, Taylor Sheridan continue donc d'explorer son intérêt pour les récits de survie ancrés dans les étendues sauvages des États-Unis. Dans Ceux qui veulent ma mort, il utilise le paysage du Montana non seulement comme un cadre pour l'action, mais aussi comme un élément central de l'histoire, une marque de fabrique de son style de narration. Ce choix renforce l'immersion du spectateur dans un milieu où la beauté naturelle coexiste avec le danger mortel, mettant en lumière la lutte acharnée pour la survie face à des forces naturelles et humaines impitoyables.