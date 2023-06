Challengers : tennis et triangle amoureux pour Zendaya dans un trailer sexy

Le nouveau film de Luca Guadagnino, "Challengers", se dévoile avec une bande-annonce. On y découvre Zendaya en joueuse de tennis et au centre d'un triangle amoureux.

Challengers, le nouveau Luca Guadagnino

Luca Guadagnino continue de faire tourner la nouvelle génération d'acteur. Après Call Me by Your Name (2017) avec Timothée Chalamet, qu'il avait retrouvé pour Bones & All (2022), porté également par Taylor Russell, le réalisateur a dirigé Zendaya pour Challengers. Le film se déroule dans l'univers du tennis où Zendaya joue Tashi, une jeune joueuse qui s'apprête à dominer dans sa discipline. Seulement une terrible blessure va stopper net son ascension.

Challengers ©MGM

Challengers va alors montrer ses jeunes années et sa romance avec deux amis, Patrick (Josh O'Connor) et Art (Mike Faist), également deux joueurs de tennis. Un triangle amoureux va se mettre en place en parallèle de leur carrière sportive. Des années plus tard, Tashi, reconvertie entraîneuse, aura finalement fait un choix entre les deux garçons. Ces deux-là qui, justement, seront amenés à s'affronter à nouveau sur le terrain (et pour Tashi ?).

Zendaya dans une romance à trois

La bande-annonce du film a été dévoilée (vidéo en une d'article). On sent à nouveau l'envie de Luca Guadagnino de proposer quelque chose d'assez "sexy" - avec le morceau S&M de Rihanna en fond sonore. On le retrouve aussi dans la manière de Guadagnino de filmer Art et Patrick dans un sauna, ou le plan à trois sur le lit. Pour cet élément, la proposition du réalisateur ne devrait pas être aussi explicite que Nymphomaniac (2014) ou Sexcrimes (1998).

Zendaya - Challengers ©MGM

Reste qu'il y aura la partie du tennis à explorer. La bande-annonce montre ça avec dynamisme, adoptant même le "point de vue de la balle". Rien de très original là-dedans ni d'ultra réaliste. On pense par ailleurs au sympathique La Plus belle victoire (2003), comédie romantique également dans l'univers du tennis.

Challengers est attendu pour le 15 septembre dans les salles américaines. Pour la France, ce sera un peu plus compliqué. Étant une production MGM, racheté en 2021 par Amazon, il faudra se tourner vers la plateforme Prime Video pour découvrir le film (tout comme le nouveau film de Michael Mann, Ferrari). La date de diffusion n'a pas été précisée.