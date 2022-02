Challengers : Zendaya en coach de tennis pour le nouveau projet de Luca Guadagnino

Zendaya va se tranformer en coach de tennis devant la caméra de Luca Guadagnino. Le réalisateur italien, à qui l'on doit "Call Me By Your Name" ou l'étrange remake de "Suspiria", travaille sur "Challengers", une histoire d'amour qu'il veut tourner dans les prochains mois.

Challengers : une histoire d'amour sur fond de tennis

Zendaya est sous les feux des projecteurs depuis des mois, avec la sortie de Dune, celle de Spider-Man : No Way Home et la reprise de la série Euphoria. La jeune actrice de 25 ans va maintenant collaborer avec Luca Guadagnino pour son nouveau long-métrage, Challengers. Variety nous apprend ainsi qu'elle tiendra le rôle principal, celui de Tashi, une ancienne joueuse de tennis reconvertie en coach. Son élève sera son propre mari, Art, dont elle a fait un vainqueur de Grand Chelem. Mais il va connaître une mauvaise passe et les défaites vont s'enchaîner, entachant sévèrement le moral du joueur. Pour tenter de le relancer, Tashi va inscrire son compagnon dans un tournoi Challenger, soit le plus bas niveau pour un tournoi pro.

Art va devoir y affronter Patrick, son ancien meilleur ami, qui a également eu une relation amoureuse avec sa femme. Le duel entre les deux hommes va prendre une tournure toute particulière avec ces antécédents ! Connaissant Luca Guadagnino, c'est moins le monde du tennis que sa romance à trois têtes qui l'intéresse dans ce récit.

Chani (Zendaya) - Dune ©Warner Bros.

Une nouvelle génération de talents

Zendaya a rejoint le projet et nous avons les noms des deux acteurs qui sont en pôle position pour compléter le trio. D'abord, c'est Mike Faist qui devrait incarner Art. L'acteur américain a épaté tout le monde en Riff dans le West Side Story de Steven Spielberg. Ensuite, c'est Josh O’Connor qui devrait tenir le rôle de Patrick. On le connaît notamment pour avoir été le prince Charles de Galles dans The Crown. Leur participation se confirmera sûrement très prochainement car la production doit avoir lieu au printemps 2022.

Luca Guadagnino continue d'empiler les projets puisqu'il doit nous proposer Bones and All (une histoire de cannibalisme avec Timothée Chalamet) et son biopic sur Audrey Hepburn. Impossible de savoir quand sortira donc Challengers par rapport à ces deux autres films. Quant à la suite de Call Me By Your Name, l'affaire est en mauvaise posture depuis qu'Armie Hammer a été accusé d'agression sexuelle. On se rappelle également que le réalisateur italien était lié au remake de Scarface, mais plus aucune nouvelle n'est sortie à ce sujet depuis plus d'un an...