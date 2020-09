Chambre 1408 : John Cusack propose une fin alternative

L'acteur John Cusack, qui jouait dans "Chambre 1408", dévoile une fin alternative de ce film d'horreur. Une série B réalisée par Mikael Hafstrom, où il partageait l'affiche avec l'inimitable Samuel L Jackson.

Chambre 1408 : une série B sympathique

En 2008, John Cusack et Samuel L Jackson étaient réunis pour Chambre 1408, un film d'horreur réalisé par Mikael Hafstrom (Évasion , Le Rite). Basé sur le roman éponyme de Stephen King, Chambre 1408 raconte les déboires de Mike Enslin (John Cusack), un auteur de romans horrifiques qui apprend l'existence d'une chambre hantée dans le Dolphin Hotel. Alors qu'il ne croit pas à l'existence des fantômes, il décide de s'installer dans cette mystérieuse chambre qui a entraîné la mort inexpliquée et violente de ses précédents locataires. Malgré les contre-indications du directeur de l'hôtel, Mike décide d'affronter ces apparitions paranormales. Chambre 1408 avait reçu un accueil plutôt mitigé des critiques et des spectateurs. Cependant, au box-office, le métrage avait rapporté plus de 132 millions de dollars pour un budget de 25 millions. Un score largement satisfaisant.

Différentes fins possibles

Dans la version classique, Mike finit par affronter les fantômes. Il résiste à ses pulsions suicidaires et parvient à brûler la chambre. Malgré cette expérience horrible et psychologiquement épuisante, l'auteur s'en sort vivant, avec un excellent bouquin à écrire. Dans une récente interview à Collider, John Cusack propose une fin alternative à Chambre 1408. Interrogé sur les personnages préférés de sa carrière, le comédien mentionne Mike Enslin. Plus précisément, il affirme qu'il a toujours pensé qu'une autre façon de clore l'histoire était imaginable :

Je n'ai jamais vraiment fait de suite. J'ai fait quelques suites déguisées, où j'avais l'impression de reprendre des personnages dans d'autres histoires, à cause de problèmes de droits. Alors vous faites simplement une autre version. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai toujours pensé qu'il y avait une autre version de Chambre 1408, dans laquelle il pourrait se réveiller dans la pièce et continuer. Stephen King est un écrivain formidable, et j'adore cette horreur psychologique.

Ainsi, John Cusack suggère de bloquer son personnage dans un cycle sans fin. Enfermé à jamais dans la chambre 1408. Initialement, Mikael Hafstrom avait lui aussi pensé à une conclusion plus sombre que celle conservée dans la version cinématographique. Il voulait que Mike détruise la pièce, mais trouve la mort dans le processus. La fin impliquait alors que Mike et sa fille Katie se retrouvent dans l'au-delà. Mais cette version originale a été modifiée, considérée comme trop sombre lors des projections tests. La fin proposée par John Cusack aurait certainement rencontré le même sort…