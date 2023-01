Channing Tatum a refusé sept fois "G.I. Joe : Le Réveil du Cobra"

Extrêmement prolifique durant la précédente décennie puisqu'il a tourné dans 25 longs-métrages entre 2010 et 2017, Channing Tatum a fait une pause pendant près de cinq ans, privilégiant les films d'animation comme Yéti & Compagnie et La Grande Aventure Lego 2. En 2022, l'acteur a fait son grand retour sur le devant de la scène avec le film d'aventure Le Secret de la cité perdue et la comédie dramatique Dog.

Il sera prochainement à l'affiche de Magic Mike's Last Dance, ultime tour de piste du célèbre stripteaseur Mike Lane orchestré par Steven Soderbergh. Un troisième opus dans lequel le personnage tombera amoureux de Salma Hayek, avec laquelle il retrouvera le goût pour le show et se lancera dans l'organisation d'un spectacle à Londres. Pour la promotion du dernier volet de la trilogie entamée en 2012, Channing Tatum a récemment accordé un long entretien à Vanity Fair.

Une interview dans laquelle le comédien a notamment confié vouloir reprendre le rôle de Patrick Swayze dans un remake de Ghost. Il est par ailleurs revenu sur l'un des pires souvenirs de sa filmographie, le blockbuster G.I. Joe : Le Réveil du Cobra.

Lors d'un passage dans l'émission de l'animateur radio Howard Stern en 2015, Channing Tatum n'avait pas masqué son aversion pour le blockbuster de Stephen Sommers sorti en 2009 :

L'acteur assurait alors qu'il n'avait eu d'autre choix que de participer au long-métrage, étant donné qu'il avait signé un contrat de trois films avec la Paramount au moment de Coach Carter :

J'ai été poussé à faire ce film. (...) Ils vous donnent le contrat et ils vous disent : "Contrat de trois films, voilà". Et en tant que jeune acteur, vous vous dites : "Oh mon Dieu, ça a l'air incroyable, je signe !" Le temps passe et vous obtenez d'autres rôles... Et puis le studio appelle et ils vous disent : "On a un film pour toi, on t'envoie le script". Et c'est G.I. Joe.