Channing Tatum veut faire un remake de "Ghost"

Prochainement à l'affiche de "Magic Mike's Last Dance", Channing Tatum a révélé vouloir faire un remake de "Ghost". Un projet dans lequel l'acteur reprendrait le rôle tenu par Patrick Swayze, et qui s'éloignerait des "stéréotypes problématiques" de son modèle.

Le grand retour de Channing Tatum

Après les sorties de Kingsman : Le Cercle d'or et Logan Lucky en 2017, Channing Tatum s'est fait discret. S'il a participé à plusieurs films d'animation comme Yéti & Compagnie ou La Grande Aventure Lego 2 et fait un caméo dans le blockbuster Free Guy porté par Ryan Reynolds, l'acteur a vraiment fait son retour sur le devant de la scène cinq ans plus tard. En 2022, il a d'abord formé un duo avec Sandra Bullock dans le film d'aventure Le Secret de la cité perdue, puis avec un malinois belge dans la comédie dramatique Dog.

Interrogé l'an dernier par Variety, Channing Tatum explique avoir ressenti le besoin de faire une pause après être apparu dans 25 films entre 2010 et 2017 :

J'avais l'impression d'être le gros garçon du buffet, qui ne faisait que travailler, travailler et travailler. J'ai fait quatre films d'affilée sans aucun temps libre. Je n'étais pas aussi bon que je le voulais dans les deux derniers films parce que je n'avais pas suffisamment d'énergie.

Magic Mike's Last Dance ©Warner Bros.

Le comédien n'a apparemment plus envie de s'écarter du paysage hollywoodien puisqu'il dévoilera bientôt la conclusion d'une trilogie débutée en 2012 : Magic Mike's Last Dance. Un ultime volet mis en scène par Steven Soderbergh dans lequel le célèbre stripteaseur vit une histoire d'amour passionnée avec Salma Hayek et se lance dans la préparation d'un spectacle à Londres.

Un remake de Ghost en chantier ?

Au cours d'un long entretien accordé à Vanity Fair, Channing Tatum a par ailleurs révélé l'un des prochains projets sur lesquels il aimerait travailler avec sa société de production Free Association. En pleine session de poterie pour les besoins de l'interview, l'acteur a expliqué vouloir développer sa version de Ghost.

Sorti en 1990 et réalisé par Jerry Zucker, ce film culte raconte comment le fantôme de Sam Wheat (Patrick Swayze) essaie de reprendre contact avec sa compagne Molly (Demi Moore) grâce à l'aide de la voyante Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg) après avoir été tué lors d'une agression. Célèbre pour sa langoureuse scène de poterie ainsi que pour son utilisation du tube Unchained Melody des Righteous Brothers, ce drame romantique pourrait donc avoir droit à un remake.

Channing Tatum détient les droits du long-métrage et serait partant pour reprendre le rôle de Patrick Swayze. Mais l'acteur ne veut apparemment pas d'un copier/coller de l'original, qui contient selon lui des "stéréotypes problématiques". Il a déclaré à Vanity Fair, sans donner davantage de détails sur l'avancée du projet :