Charlize Theron : ces rôles qu'elle ne souhaite plus jamais incarner

En 2004, Charlize Theron remporte l'Oscar de la Meilleure actrice pour sa performance dans "Monster", dans lequel elle apparaît métamorphosée. Une transformation physique qu'elle ne serait pas prête à refaire.

Charlize Theron ne veut plus de transformation physique radicale

En près de trente ans de carrière, Charlize Theron a tourné sous la direction de James Gray (The Yards), Jason Reitman (Young Adult, Tully), Ridley Scott (Prometheus) ou encore George Miller (Mad Max : Fury Road). À l'aise dans tous les registres, la comédienne décroche en 2004 l'Oscar de la Meilleure actrice pour sa performance de Monster. Dans le drame de Patty Jenkins, la comédienne prête ses traits à Aileen, une prostituée qui sombre dans une spirale meurtrière après avoir été agressée par un client. Elle entraîne Selby (Christina Ricci), jeune femme dont elle est amoureuse, dans cet engrenage infernal.

Pour ce long-métrage basé sur une histoire vraie, Charlize Theron se métamorphose pour incarner Aileen Wuornos. Pour devenir la tueuse en série, l'actrice prend une quinzaine de kilos et arbore un masque en latex ainsi que de fausses dents. Une transformation physique dans laquelle la comédienne ne souhaiterait plus se relancer. Dans un entretien accordé à Allure et publié le 18 août 2023, Charlize Theron a expliqué :

Je ne ferai plus jamais un film en me disant que je vais prendre vingt kilos. Je ne le ferai plus jamais parce que je ne pourrai pas les perdre. Quand j'avais 27 ans, j'ai fait Monster. J'ai perdu quinze kilos du jour au lendemain. J'ai sauté trois repas et je suis revenue à mon poids normal.

Monster ©Metropolitan FilmExport

Une récupération compliquée

L'actrice s'est également confiée sur ses participations récentes à de nombreux films d'action comme Atomic Blonde, The Old Guard ou encore Fast X. Et la comédienne a assuré que la récupération est parfois difficile, affirmant avec humour qu'elle ne peut parfois "pas s'asseoir sur les toilettes" à cause de la douleur.

