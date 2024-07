Charlize Theron donne son avis sur Furiosa

Remplacée par Anya Taylor-Joy dans le rôle-titre, Charlize Theron n’a pas participé à "Furiosa". Mais elle a récemment partagé ce qu’elle avait pensé du nouveau film "Mad Max".

Charlize Theron remplacée par Anya Taylor-Joy dans Furiosa

Après Fury Road, sorti il y a neuf ans, George Miller a ajouté cette année un nouvel opus à la saga Mad Max. Dévoilé en mai dernier, Furiosa est centrée sur une jeune femme qui se voit un jour arrachée à sa famille par un certain Dementus. Elle devient alors obsédée par l’idée de se venger et de rentrer chez elle.

Furiosa (Anya Taylor-Joy) - Furiosa ©Warner Bros.

Étant donné que Furiosa se déroule des années avant l’intrigue de Fury Road, George Miller a casté une nouvelle actrice pour incarner le personnage principal. Ainsi, Anya Taylor-Joy a pris la succession de Charlize Theron. Si cette dernière n’a donc pas participé à ce projet, elle s’est récemment exprimée sur le long-métrage.

L’actrice s’exprime sur le film

Celle qui a été oscarisée pour son rôle dans Monster organisait récemment une nouvelle édition du Charlize Theron Africa Outreach Project, un événement caritatif ayant pour but de récolter des fonds pour les enfants originaires du Sud de l’Afrique. Présent sur place, The Hollywood Reporter en a profité pour demander à l’actrice son avis sur Furiosa. Cette dernière a encensé le film de George Miller :

« C’est un film incroyable et très beau. »

The Hollywood Reporter a également demandé à l’actrice née en Afrique du Sud si elle avait échangé avec Anya Taylor-Joy sur le personnage de Furiosa. Elle a alors avoué qu’elle ne l’avait pas fait. Mais elle a expliqué qu’elle croise régulièrement la jeune actrice, et qu’elles se sont toutes les deux mises d’accord pour discuter dans le futur.

La fin de la saga Mad Max ?

La nouvelle édition du Charlize Theron Africa Outreach Project a en tout cas été un succès. D’après le site africanews, plus d’un million de dollars ont été récoltés lors de cet événement, au profit de l’organisation caritative.

Quant à la saga Mad Max, on ne sait pas encore si elle se poursuivra. La tendance est plutôt à un arrêt de la franchise. Car, avant la sortie de Furiosa, George Miller avait révélé pendant le podcast Happy Sad Confused que la mise en chantier d’un potentiel nouvel opus, The Wasteland, dépendrait des résultats de son prédécesseur. Or, pour rappel, Furiosa a été un échec au box-office. Après cela, Tom Hardy a d’ailleurs avoué à Forbes qu’il ne pensait pas que The Wasteland se ferait.