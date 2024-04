Cette suite d'une comédie culte avec Heath Ledger n'a jamais vu le jour à cause des algorithmes de Netflix

"Chevalier", avec Heath Ledger et Shannyn Sossamon, est l’un des longs-métrages iconiques du début des années 2000. Depuis sa sortie, deux suites différentes ont été envisagées, mais aucune ne s’est concrétisée.

Chevalier, un film culte signé Brian Helgeland

Parmi les films s’intéressant à la période du Moyen-Âge, Chevalier est l’un des titres les plus célèbres. Sorti en 2001, le long-métrage s’intéresse à William Thatcher, un jeune écuyer qui prend l’identité de son riche seigneur après la mort de celui-ci afin de participer à des combats de joute, jusqu’à se mettre à dos le comte Adhemar, jaloux de son talent. On retrouve au casting de ce film du beau monde avec Heath Ledger, Rufus Sewell, Shannyn Sossamon, Paul Bettany, Mark Addy, Alan Tudyk ou encore Bérénice Bejo. Cette dernière avait d'ailleurs vécu un tournage compliqué à l'époque.

De nombreuses années après sa sortie, Chevalier est désormais considéré comme un film culte. Jusqu’à présent, il n’a malgré cela pas eu droit à une suite. Pourtant, si Heath Ledger, l’interprète de William Thatcher, est malheureusement décédé depuis la sortie du long-métrage, son réalisateur aurait pu faire un deuxième opus centré sur un autre personnage.

Netflix a refusé un deuxième film

Brian Helgeland a récemment accordé une longue interview à Inverse. Le scénariste et réalisateur de Chevalier a expliqué qu’il aurait pu faire une suite du film. Car Paul Bettany et Alan Tudyk, les interprètes de Geoffrey Chaucer et Wat, lui ont un jour pitché une idée qui lui a plu et qu’il a lui-même tenté de concrétiser : "Les gars avaient une idée selon laquelle William était mort pendant une guerre. Mais William avait une fille adolescente qui voulait participer à des joutes, mais qui ne pouvait pas comme c’était une fille. Elle partait alors à la recherche de la bande jusqu’à la trouver, et ses membres finissaient par accepter de l’entraîner, à condition de cacher le fait qu’elle soit une fille."

Brian Helgeland a donc proposé cette idée à Sony Pictures, qui détient les droits de Chevalier. Selon lui, le studio voulait faire le film avec Netflix. Mais la plateforme de streaming a testé le scénario en le soumettant à son algorithme. Or, cet algorithme a estimé que le film ne marcherait pas s’il était fait. Netflix a donc refusé de lancer le développement du long-métrage.

Bien avant cela, une autre suite aurait pu voir le jour

Bien avant que Netflix refuse la proposition imaginée par Paul Bettany et Alan Tudyk, une suite différente de Chevalier aurait pu voir le jour. C’est ce qu’a révélé Brian Helgeland au cours de la même interview. Ce dernier a expliqué qu’il comptait faire un second volet dès la fin du tournage du premier film. Cette suite aurait alors été une histoire de pirates :

L’intrigue tournait autour du comte Adhemar kidnappant Jocelyn avant de l’emmener à Constantinople. Ils finissent par être esclaves dans une galère après la capture de leur navire par des pirates. Il y a un prisonnier dans le bateau qui a une carte au trésor tatouée dans le dos, mais il n’arrête pas de se faire fouetter pour indiscipline. Les personnages au centre de l’intrigue se portent alors volontaire pour se faire fouetter tour-à-tour à la place de ce prisonnier, pour que la carte ne soit pas effacée.

Malheureusement, c’est cette fois Sony Pictures qui a repoussé cette idée. Chevalier a donc raté plusieurs occasions d’étendre son univers. À l’heure où les suites sont légion, il n’est toutefois pas à exclure qu’une nouvelle histoire située dans le monde imaginé par Brian Helgeland voit le jour dans les années à venir. D'ici là, vous pouvez toujours (re)voir le film sur... Netflix justement !