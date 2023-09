Chicken Run 2 : Netflix dévoile une première bande-annonce

Après l'évasion, l'infiltration ! Rocky et Ginger sont de retour pour la suite de "Chicken Run", dans une nouvelle aventure titrée "Chicken Run : la menace nuggets". Et cette fois-ci, ils vont devoir accomplir une mission... impossible.

Rocky et Ginger de retour

23 ans après le très grand succès d'animation, hilarant et émouvant Chicken Run, sa suite, Chicken Run : La menace nuggets va enfin arriver sur nos écrans. Plus précisément sur Netflix, qui a eu le nez creux en distribuant ce qui pourrait être la naissance d'une saga. Mais on n'en est pas encore là, et dans l'immédiat on découvrira d'abord les nouvelles aventures de Rocky et Ginger.

Celles-ci se dévoilent un premier trailer (vidéo en tête d'article), qui annonce sans mystère qu'après La Grande évasion, c'est la franchise Mission : Impossible qui est à l'honneur.

Chicken Run - La menace nuggets ©Netflix

Action et humour pour Chicken Run 2

La bande-annonce reprend le concept de description du plan d'action illustrée d'images de son exécution propre à la saga Mission : Impossible. Au programme donc, une infiltration dans ce qui a tout l'air d'être un poulailler high-tech, avec la constitution d'une équipe de choc prête pour des cascades qui s'annoncent très drôles.

Le casting vocal est notamment constitué de Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, Jane Horrocks et Imelda Staunton.

Rendez-vous le 15 décembre sur Netflix.