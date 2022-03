Choose or Die sur Netflix : c'est quoi ce film d'horreur avec Asa Butterfield ?

Dans "Choose or Die" Iola Evans et Asa Butterfield doivent faire des choix impossibles pour survivre à un jeu démoniaque. Un film d'horreur à découvrir sur Netflix le 15 avril.

Un Jumanji version horreur ?

À partir du 15 avril Netflix va proposer à ses abonnés le film Choose or Die. Il s'agit d'un film d'horreur qui s'annonce particulièrement angoissant. On y suit Kayla, une codeuse sans emploi et sur le point d'être expulsée de chez elle. Avec un ami, elle trouve alors un vieux jeu vidéo des années 1980 nommé Curs>r. Est-ce un survival comme un autre ? Pas tout à fait. Car les choix qui sont faits dedans se répercutent directement sur la réalité. Et comme si cela ne suffisait pas, une malédiction oblige le joueur à continuer la partie en faisant des choix impossibles s'il ne veut pas mourir.

Choose or Die ©Netflix

Kayla va donc se lancer dans une partie et vite comprendre que ses choix auront des répercussions terrifiantes sur elle et les gens autour. Par exemple, il lui faudra choisir une action d'une serveuse, entre nettoyer un verre cassé, ou en casser d'autres. Evidemment, les deux choix devraient mener à une fin tragique comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article). Choose or Die promet donc d'être particulièrement dérangeant et inquiétant. Par son concept, on pense d'une part à une sorte de Jumanji horrifique (l'idée du jeu qui devient réalité), mais également à Action ou vérité (2018).

Au casting de Choose or Die

Réalisé par Toby Meakins, Choose or Die sera l'occasion de mettre en avant une actrice en peu connue du grand public : Iola Evans. On avait déjà pu l'apercevoir dans la série Carnival Row, ou encore dans l'épisode pilote du spin-off de The 100. Elle devait à l'origine porter le show, mais celui-ci n'a finalement pas été retenu par la CW.

À ses côtés il y a un visage bien connu des abonnés Netflix avec Asa Butterfield. Le comédien, qui tourne depuis qu'il est enfant, est l'une des stars de Sex Education. On peut également le voir dans la comédie Massacre au pensionnat, disponible sur Netflix. Enfin, on notera les présences au casting de Choose or Die Eddie Marsan, Robert Englund.

Le film est à découvrir sur Netflix à partir du 15 avril.