Chris Hemsworth répond à Scorsese et Tarantino sur Marvel : "c'est déprimant"

La carrière de Chris Hemsworth dans le MCU a propulsé l'acteur australien vers de nouveaux sommets de popularité. Depuis son premier film en tant que Thor en 2011, Hemsworth est devenu une figure emblématique de l'univers cinématographique Marvel. Il a incarné le super-héros puissant et charismatique à neuf reprises, jusqu'à Love and Thunder sorti l'été dernier.

Cependant, les films Marvel ont récemment été la cible de critiques, notamment de la part de réalisateurs de renom tels que Quentin Tarantino et Martin Scorsese. qui estimaient que les films Marvel n'étaient pas du cinéma.

Dans une interview récente accordée au magazine GQ, Chris Hemsworth a exprimé sa déception face à ces critiques qui l'ont touché, lui qui se dit fan de ces deux cinéastes :

a-t-il déclaré.

Chris Hemsworth considère que les films Marvel ont rempli une fonction importante en maintenant les gens dans les salles de cinéma, surtout à un moment où le secteur sortait de la crise sanitaire :

Je suis reconnaissant d'avoir fait partie de quelque chose qui a attiré les gens au cinéma. Maintenant, que ces films aient nui à d'autres films ou non, je ne sais pas (...) Je n'aime pas quand nous commençons à nous critiquer mutuellement, alors qu'il y a déjà tellement de fragilité dans l'industrie et dans cet espace artistique... Je le dis moins aux réalisateurs qui ont fait ces commentaires, qui sont tous, soit dit en passant, encore mes héros, et je travaillerais avec eux en un clin d'œil. Mais je le dis plutôt à l'opinion générale sur ce sujet