"Je n'ai pas été à la hauteur" : Chris Hemsworth s'en veut toujours pour ce film Marvel

Plusieurs années après la sortie de "Thor : Love and Thunder", qui a reçu énormément de critiques mitigées de la part des spectateurs, Chris Hemsworth a toujours du mal à ne pas se sentir responsable de cet échec. Il a avoué dans un entretien accordé à Vanity Fair qu'il était devenu une caricature de lui-même.

Chris Hemsworth ne se remet toujours pas de l'échec de Thor 4

Le premier film Thor sorti en 2011 et réalisé par Kenneth Branagh, a permis à Chris Hemsworth de faire ses débuts dans le rôle-titre. L'acteur incarne le puissant dieu asgardien, qui apprend des leçons essentielles sur l'humilité et la responsabilité en étant banni sur Terre. Ce film a introduit Hemsworth au public mondial, établissant le personnage de Thor comme un pilier central de l'univers Marvel.

Thor est ensuite apparu dans Avengers l'année suivante où il rejoint les autres super-héros Marvel pour affronter des menaces intergalactiques, puis dans Thor : Le Monde des ténèbres (2013), sa deuxième aventure solo. En 2015, le personnage revient dans Avengers : l'ère d'Ultron aux côtés des autres super-héros Marvel.

En 2017, Thor : Ragnarok marque un tournant majeur pour le personnage. Le film, réalisé par Taika Waititi, adopte un ton plus léger et comique, permettant à Hemsworth d'explorer de nouvelles facettes du personnage. Thor perd son marteau Mjolnir, mais trouve de nouvelles sources de force en affrontant sa sœur Hela, incarnée par Cate Blanchett.

Le dieu du tonnerre fait ensuite des apparitions mémorables dans Avengers : Infinity War (2018) et Avengers : Endgame (2019), où il fait face aux bouleversements émotionnels causés par Thanos et ses actions. Ces films renforcent l'évolution du personnage, montrant un Thor plus vulnérable et complexe, mais aussi changé physiquement. Un changement physique poursuivi dans le dernier opus de la saga, Love and Thunder, sorti en 2022, qui a connu un parcours compliqué. Et Chris Hemsworth se remet beaucoup en question depuis cet échec.

"Une caricature de moi-même"

Au box-office mondial, Thor : Love and Thunder a bien performé, avec 761 millions de dollars de recettes (contre 854 millions pour son prédécesseur). Cependant, les retours spectateurs sur le film n'ont pas été tendres puisqu'il est l'opus le moins bien noté de toute la saga consacrée au Dieu du Tonnerre.

Beaucoup de fans du super-héros avaient en effet déploré un humour lourd trop présent et des effets visuels brouillons par rapport aux standards de la saga. Des critiques que Chris Hemsworth avait comprises, puisqu'il avait déclaré en juin 2023 qu'il concevait qu'ils avaient poussé le bouchon trop loin, et que c'était devenu "ridicule".

Un an après, la pilule n'est toujours pas passée pour Chris Hemsworth puisqu'il a une nouvelle fois abordé l'échec du film dans une longue interview accordée à Vanity Fair. Dedans, il a confié qu'il était en grande partie responsable de cet échec, et qu'il s'était "laissé emporter par l'improvisation et les délires", et qu'il était "devenu une caricature" de lui-même. Il a dit regretter de ne pas avoir été à la hauteur des attentes du public.