Chris Pratt blessé sur le tournage de son prochain film SF

Chris Pratt a récemment débuté le tournage du thriller de science-fiction "Mercy". Mais il ne lui aura pas fallu longtemps pour être victime d’une blessure à la cheville.

Chris Pratt a commencé le tournage de Mercy…

Vu pour la dernière fois dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Chris Pratt a de nombreux projets à venir. Parmi eux se trouve Mercy. Le film est un thriller de science-fiction qui se déroule dans un futur où les crimes passibles de la peine capitale se sont multipliés. L’intrigue suit un policier qui doit prouver son innocence après avoir été lui-même accusé d’un crime.

Le scénario de Mercy a été écrit par Marco van Belle, tandis que Timur Bekmambetov a été chargé de le porter à l’écran. De son côté, Chris Pratt a été choisi pour incarner le policier au centre de l’intrigue du long-métrage. Il a tourné ses premières scènes dans la peau de son personnage. Mais malheureusement pour lui, il a rapidement été contraint de prendre une pause.

… mais a été forcé de s’arrêter

Sur son compte X, Chris Pratt a donné des nouvelles du tournage de Mercy. Et elles ne sont pas bonnes. L’interprète d’Owen dans la saga Jurassic World a ainsi révélé s’être blessé à la cheville lors d’une scène. Et ce, alors que les prises de vues n’avaient débuté que depuis quatre jours :

Quatrième jour sur le tournage de Mercy. J’ai tellement une super équipe de cascadeurs ! ET j’essaie parfois de faire mes propres cascades. Aujourd’hui, j’ai pris un poteau en métal sur la cheville. La suite devrait être intéressante.

Comme montré sur la deuxième photo partagée par le comédien, la cheville de ce dernier a largement gonflé suite à sa blessure. On ne sait pas encore comment celle-ci affectera la production du film. En tout cas, quand il sera remis, Chris Pratt donnera la réplique à Rebecca Ferguson dans Mercy. Kali Reis, Annabelle Wallis ou encore Rafi Gavron font aussi partie de la distribution.

Une sortie encore lointaine pour le film

La sortie de Mercy est prévue pour le 15 août 2025 aux États-Unis. Chris Pratt devrait donc avoir largement le temps de se remettre de sa blessure pour que le tournage soit bouclé dans les temps. Comme évoqué plus haut, l’acteur est aussi engagé sur plusieurs autres projets.

Côté films, le comédien a signé pour tenir des rôles dans The Electric State et Cowboy Ninja Viking. On pourra aussi l’entendre doubler l’un des chats les plus célèbres du monde dans Garfield : Héros malgré lui. Côté séries, il sera à l’affiche du préquel de The Terminal List intitulé Dark Wolf.