Chris Pratt en deuil : sa doublure cascade disparaît tragiquement à 47 ans

Chris Pratt est en deuil après avoir appris la mort tragique de Tony McFarr, sa doublure cascade, à l'âge de 47 ans. Il lui a rendu un hommage poignant, se remémorant des souvenirs qu'ils avaient partagés au cours de leurs multiples collaborations.

La doublure cascade de Chris Pratt disparaît à l'âge de 47 ans

L'acteur Chris Pratt a récemment exprimé sa tristesse et son respect suite au décès de Tony McFarr, sa doublure cascade. Décédé le 13 mai dernier à l'âge de 47 ans, ce dernier avait travaillé aux côtés de Pratt sur plusieurs films marquants, notamment dans les franchises Les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World.

Sur ses réseaux sociaux (via Variety), Chris Pratt a rendu hommage à Tony McFarr en se remémorant les souvenirs qu'ils avaient partagés. "C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la perte de mon ami et doublure Tony McFarr", a-t-il écrit. "Nous avons partagé de nombreux moments sur les plateaux de tournage, du golf, des verres de whisky, des cigares et des heures interminables de travail. Sa résilience est inoubliable. Je me souviens particulièrement d'un incident sur 'Les Gardiens de la Galaxie 2' où il a reçu un coup à la tête, nécessitant plusieurs agrafes, mais il est revenu travailler aussitôt après. Un véritable guerrier."

L'interprète de Star-Lord a également salué le professionnalisme et le caractère exemplaire de McFarr : "Tony était toujours un gentleman et un professionnel accompli. Il nous manquera énormément. Mes pensées vont à ses proches, surtout à sa fille."

Les causes de sa mort restent inconnues

Tony McFarr a été un cascadeur de talent, avec une carrière couvrant plus d'une décennie. Il a commencé à doubler Pratt dans Jurassic World en 2015, suivi par Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 en 2017, et Jurassic World : Fallen Kingdom en 2018. McFarr a également assuré les cascades pour Pratt dans le film Passengers sorti en 2016, où il jouait aux côtés de Jennifer Lawrence.

Parmi ses autres contributions notables, on retrouve des films tels que Captain America : Civil War, Ant-Man et la Guêpe, Hunger Games : La Révolte, Parties 1 et 2, La Planète des singes : suprématie et Jumanji : Bienvenue dans la jungle.

D'après la mère de Tony McFarr, il est décédé chez lui près d'Orlando, en Floride, et aucune cause de décès n'a été communiquée.