Christina Applegate : atteinte de sclérose en plaques, elle se confie sur sa carrière

L'actrice Christina Applegate, connue notamment pour son rôle dans la série "Dead to me", le film "Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy" et sa suite, s'est exprimée sur les effets de la sclérose en plaques, dont elle a été diagnostiquée souffrante en 2021. Des effets assez graves pour l'éloigner des plateaux de tournage...

Christina Applegate donne de ses nouvelles

Le duo qu'elle a formé avec Linda Cardellini, le temps des trois saisons de la série à succès Dead to me, a été célébré et a rappelé que Christina Applegate comptait parmi les plus beaux talents de la comédie américaine. Cependant, et malheureusement, on devrait probablement ne plus la voir sur les écrans... En effet, l'actrice de Mars Attacks! et Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy a évoqué dans les colonnes de Vanity Fair les graves effets de la sclérose en plaques dont elle a annoncé souffrir en août 2021. Des effets, selon ses termes, trop lourds pour espérer la revoir devant la caméra...

Dead to me ©Netflix

"Ça craint vraiment"

Interrogée par la journaliste Jessica Shaw sur ses sensations quotidiennes, Christina Applegate répond franchement :

Avec la sclérose en plaques, il n'y a jamais de bon jour. Vous avez juste de "petits" mauvais jours. (...) Il y a des choses que l'on pense acquises, et que je pensais acquises. Descendre des escaliers, porter des choses - je ne peux plus le faire. Ça craint vraiment. Je peux toujours conduire ma voiture sur de courtes distances. Je peux apporter à manger à ma fille. Je peux monter des escaliers, mais pas les descendre. (...) J'ai mon amie qui vit avec moi la semaine et elle m'aide à m'occuper de ma fille. Et le week-end j'ai une aide médicale à domicile.

Évidemment, jouer être sur un plateau manque à Christina Applegate, tout particulièrement au moment d'évoquer la série Dead to me, dont elle a tenu un des rôles principaux avec Linda Cardellini.

Je ne vais probablement plus travailler devant la caméra, mais je suis si heureuse d'avoir été aux côtés de quelqu'un qui est de loin la plus grande actrice avec qui j'ai travaillé de toute ma vie, et peut-être la plus belle personne que j'ai connue. (...) Mes amis me manquent. Linda me manque. Liz Feldman me manque. James Marsden me manque. Toute l'expérience me manque mais, en même temps, l'année dernière a été si terrible, je suis soulagée de ne plus avoir à m'épuiser pour finir la journée.

Si Christina Applegate va maintenant privilégier sa santé et sa vie familiale, elle devrait cependant continuer à exercer ses talent dans la production et le doublage voix. Elle l'expliquait au Los Angeles Time en février 2023, souhaitant "faire un maximum de doublage pour faire du cash et s'assurer que ma fille est nourrie et qu'on a un toit sur la tête".