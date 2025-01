Christopher Nolan dévoile son film le plus sous-coté

Christopher Nolan a expliqué que, selon lui, le long-métrage pour lequel il a dirigé Al Pacino et Robin William était le plus sous-estimé de sa filmographie.

Avant ses cartons, Christopher Nolan a réalisé Insomnia

Parmi les réalisateurs les plus reconnus au monde, Christopher Nolan occupe une place de choix. Le cinéaste britannico-américain a signé de nombreux films iconiques, dont The Dark Knight, Inception ou encore Interestellar. Mais avant cela, il a réalisé un long-métrage porté par deux monstres sacrés : Al Pacino et Robin Williams. À savoir Insomnia, remake du film éponyme d’Erik Skjoldbjærg.

Sorti en 2002, Insomnia s’intéresse à Will, un policier envoyé en Alaska pour mener l’enquête sur le meurtre d’une adolescente. Ayant repéré le tueur, un homme du nom de Walter, il le prend en chasse et fait feu dans l’épais brouillard. Mais il se rend compte qu’il vient de tuer son nouveau partenaire. Walter l’a vu faire, et menace de tout révéler si Will ne l’innocente pas du meurtre de l’adolescente. Le policier doit alors réfléchir pour résoudre cette situation. Mais à cause de son absence de sommeil, il n’a pas les idées claires…

Son film le plus sous-coté

Aujourd’hui, Insomnia est très rarement mentionné lorsque l’on parle des films les plus réussis de Christopher Nolan. Or, d’après ce dernier, cela n’est pas justifié. Car le réalisateur est très content de son long-métrage sorti en 2002. Selon lui, il s’agit tout simplement de son film le plus sous-coté. Comme rapporté par World of Reel, c’est ce qu’il a expliqué à l’auteur Tom Shone lorsque celui-ci l’a interrogé dans le cadre de l’écriture de son livre The Nolan Variations :

Je suis très fier du film. Je pense que, de tous mes films, c’est probablement le plus sous-coté. Ce n’est pas vraiment à moi de dire ça, mais de temps en temps je rencontre un réalisateur et c’est le film qui intéresse ce réalisateur, et dont il veut me parler. Oui, j’en suis très fier.

Pour Christopher Nolan, Insomnia n’est d’ailleurs pas seulement son long-métrage le plus sous-estimé. Le réalisateur estime que le film est également celui qui représente le mieux ce qu’il essaie de réussir dans son travail : « C’est celui qui correspond le plus directement et le plus naturellement au genre de cinéma que j’essaie de faire. »

Un prochain projet très ambitieux

Concernant son prochain long-métrage, Christopher Nolan a une nouvelle fois choisi un projet très ambitieux. Comme dévoilé il y a quelques semaines, il réalisera une adaptation de L’Odyssée d’Homère. Un film historique qui s’annonce « mythique et épique » selon Universal. En France, il sortira le 15 juillet 2026 au cinéma.