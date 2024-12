On connait le sujet du prochain film de Christopher Nolan !

Jusqu’à présent, le sujet du nouveau film de Christopher Nolan était inconnu. Mais on sait désormais à quelle histoire le réalisateur va s’attaquer. Et cela nous promet un long-métrage très ambitieux.

Christopher Nolan prépare sa prochaine collaboration avec Universal

Avec Oppenheimer, Christopher Nolan a signé l’un des plus gros cartons de l’année 2023 malgré un film qui durait plus de 3 heures. Après ce succès, le réalisateur va collaborer une nouvelle fois avec Universal pour son prochain projet. Depuis plusieurs mois, il rassemble son casting pour porter son futur film.

Le premier acteur à avoir été annoncé dans le futur long-métrage de Christopher Nolan est Matt Damon. Depuis, plusieurs autres gros noms l’ont rejoint. En plus de Matt Damon, Anne Hathaway et Robert Pattinson retrouveront le cinéaste britannico-américain après avoir déjà collaboré avec lui. De leur côté, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o et Charlize Theron joueront pour la première fois devant sa caméra.

Le cinéaste va adapter L’Odyssée !

Jusqu’à présent, on avait donc eu de nombreuses informations sur le casting du prochain film de Christopher Nolan. Mais le sujet du long-métrage était tenu secret. Toutefois, Universal vient de briser ce secret. Le studio a annoncé que le cinéaste allait diriger une adaptation de l’un des plus célèbres récits d’Homère : L’Odyssée.

Le long-métrage sera sobrement intitulé L’Odyssée. Universal le décrit comme « un film d’action mythique et épique ». Le studio révèle également qu’il sera tourné à différents endroits du monde, en utilisant une nouvelle technologie IMAX. Il s’agira donc de la première fois que le récit d’Homère sera ensuite projeté sur des écrans de cinéma IMAX.

La date de sortie confirmée

Universal a également confirmé la date de sortie du prochain film de Christopher Nolan. Comme attendu, celui-ci sortira dans les salles de cinéma nord-américaines le 17 juillet 2026. En France, il devrait arriver dans les salles obscures deux jours avant, soit le 15 juillet 2026.

En revanche, Universal pas révélé les différents rôles que tiendraient les acteurs annoncés au casting du film. On ne sait par exemple pas qui interprètera Ulysse. On vous laisse spéculer sur le sujet, jusqu’à ce l’annonce officielle de l’attribution des rôles. Et si vous aimez le récit de L’Odyssée, vous pourrez en découvrir une autre adaptation avant le film de Christopher Nolan. Porté par Ralph Fiennes et Juliette Binoche, The Return devrait sortir en 2025, à une date encore inconnue.