Christopher Nolan donne (lui aussi) son avis sur les franchises et les films de super-héros

Suite aux critiques de Martin Scorsese sur les films de super-héros, Christopher Nolan a donné son avis sur ces franchises qu'il estime tout de même nécessaires pour l'industrie.

Les super-héros en retrait au box-office 2023

Cette année plus que jamais, la question de l'intérêt des films de franchises peut se poser. En effet, en 2023, les plus gros succès au box-office ne sont pas que des suites ou des prequels, mais des films "originaux". On pense évidemment à Barbie et Oppenheimer, qui ont rapporté respectivement plus de 1,4 milliard de dollars et plus de 950 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Soit mieux que Les Gardiens de la Galaxie 3 (845,6 millions), Fast and Furious X (714 millions) ou encore Spider-Man : Across the Spider-Verse (690 millions).

Oppenheimer ©Universal Pictures

D'ailleurs, concernant Barbie, Margot Robbie a expliqué que, malgré le succès du film, une suite n'était pas spécialement envisagée par la comédienne et la réalisatrice Greta Gerwig. Pour autant, Christopher Nolan, l'homme derrière Oppenheimer et qui a lui-même dirigé une franchise avec la trilogie The Dark Knight, n'est pas si critique que cela à l'égard de ce genre de production. Car si Martin Scorsese déclarait récemment qu'il fallait combattre les productions super-héroïques tirées de comics, pour le cinéaste britannique, il serait plutôt question d'équilibre.

Les franchises restent importantes pour Christopher Nolan

En effet, lors d'une interview avec Associated Press (vidéo en fin d'article), Christopher Nolan a été interrogé sur les critiques émises par Martin Scorsese. Le cinéaste a expliqué que, d'après lui, il y avait encore à ce jour un équilibre à Hollywood entre "des films établis qui peuvent assurer une présence forte du public, et des propositions qui correspondent plus à ce que veulent les gens". Et c'est pour lui grâce à des franchises qui engrangent beaucoup d'argent que d'autres types de films peuvent être faits.

Cela a toujours été un élément important de l'économie d'Hollywood, et cela permet de financer la production et la distribution de nombreux autres types de films.

Christopher Nolan insiste cependant sur cette notion d'équilibre et sur la nécessité d'offrir au public des choses nouvelles ou qui n'ont pas été vues depuis longtemps.

Un écosystème sain à Hollywood repose sur un équilibre entre ces deux éléments, et cela a toujours été le cas.

Enfin, le réalisateur estime que la variété est la clé. Pour lui, il ne faut pas trop décortiquer les chiffres pour voir une tendance de ce qu'aimera le public, mais penser à offrir un large panel de film, avec des comédies, des films d'horreur, des documentaires, etc.

Nous allons tous au cinéma pour voir quelque chose de différent de ce que nous avons vu la semaine précédente. (...) Plus il y a de variété, plus il y a de films intéressants, mieux c'est, pour nous tous en tant que spectateurs et professionnels de l'industrie.

L'interview est à découvrir ci-dessous :