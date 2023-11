Barbie 2 : une suite de prévue ? Margot Robbie répond

Personne ne serait surpris de voir un "Barbie 2" entrer en production après le succès du film porté par Margot Robbie. Pourtant, d'après la comédienne, ce n'est pas ce qui a été envisagé à l'origine.

Y aura-t-il un Barbie 2 ?

Il fallait vivre dans une grotte durant tout l'été (et même avant) pour ne pas avoir entendu parler du phénomène Barbie. Le film de Greta Gerwig, porté Margot Robbie et Ryan Gosling, a été un succès monumental. Avec plus de 1,4 milliard de dollars de recettes dans le monde, le long-métrage a fait mieux que tous ses concurrents. Il s'agit en effet, à ce jour, du plus gros succès de 2023, juste devant Super Mario Bros (1,3 milliard), et loin devant certaines franchises.

Margot Robbie - Barbie ©Warner Bros.

On imagine que chez Warner Bros., tout le monde est ravi de la proposition de Greta Gerwig (qui ne nous avait cependant pas entièrement convaincus). Et on sait bien que lorsqu'un film affiche de tels chiffres, les studios hollywoodiens songent forcément à des suites dans l'espoir de reproduire le même succès encore et encore. Les rumeurs vont donc bon train pour un Barbie 2. Pourtant, ce n'est pas ce que semblent avoir envisagé Margot Robbie (également productrice du film) et Greta Gerwig.

En effet, lors d'une interview donnée à l'Associated Press, la comédienne a expliqué que Barbie n'avait pas été construit pour donner lieu à plusieurs films, et que le long-métrage contient déjà tout ce qu'elle et Greta Gerwig souhaitaient.

Je pense que nous avons tout mis dans celui-ci. Nous ne l'avons pas construit pour en faire une trilogie ou quelque chose comme ça. Greta a tout mis dans ce film, donc je ne peux pas imaginer ce qu'il pourrait y avoir après.

Un succès qui ouvre à d'autres projets

Pas de suite pour Barbie donc... Vraiment ? Difficile de ne pas imaginer les patrons de Warner Bros. en train de pousser pour faire de ce film le début d'une franchise. On ne serait pas surpris non plus de voir naître un spin-off sur Ken (Ryan Gosling). Mais si Margot Robbie et Greta Gerwig maintiennent leur position, le studio pourrait tenter de faire cela sans les impliquer entièrement (en les gardant en productrices exécutives par exemple).

De plus, pour Margot Robbie, ce succès est la preuve que des projets originaux, qui ne sont pas "des suites, des prequels ou des remakes", peuvent toucher un large public. Et même lorsqu'il s'agit d'un film avec une femme dans le rôle principal. L'important étant, pour elle, de donner un budget suffisamment important pour pouvoir réaliser ce genre de projet. À voir si les studios continueront dans cette direction et si Warner Bros. se contente réellement d'un unique film pour Barbie. En tout cas, du côté de Mattel, qui détient la licence Barbie, on ne compte pas s'arrêter là puisque la société souhaite amener d'autres jouets sur grand écran.