Après Oppenheimer, "des possibilités infinies" pour le prochain film de Christopher Nolan

Emma Thomas, productrice et partenaire de Christopher Nolan, a récemment évoqué en termes très prometteurs le prochain film du réalisateur, expliquant avoir "une opportunité à saisir"...

Petite saison pour les blockbusters

C'est une jolie promesse et le monde du cinéma est tout ouïe. La parenthèse du Festival de Cannes 2024 refermée et à l'approche de l'été, l'attention revient au cinéma à gros budget et grand spectacle, de celui qui fait pleuvoir les centaines de millions au box-office. Mais depuis le grand succès de Dune, deuxième partie, la situation est devenue plutôt morose. Les deux emballements critiques sur The Fall Guy et, a priori, Furiosa, ne se sont pas traduits au box-office avec des performances allant de l'échec cinglant à la déception. Et ce n'est pas mieux en coulisses, avec Tom Cruise en pleine galère de sous-marin sur le tournage de Mission: Impossible 8...

The Fall Guy ©Universal Pictures

"C'est très excitant"

Heureusement, quelques mots d'Emma Thomas, productrice et partenaire de Christopher Nolan, dans l'édition spéciale d'Empire consacrée au cinéaste britannico-américain, viennent apporter un peu de gaieté. Le cinéaste, en état de grâce définitif après le succès d'Oppenheimer - et tous les autres - devrait en effet nous préparer un nouveau sommet de cinéma.

C'est très excitant. C'est le moment où, en quelque sorte, les possibilités sont infinies. Nous n'avons pas encore commencé à penser aux aspects pratiques, ni à quoi que ce soit d'autre. "Oppenheimer" a connu un succès tellement absurde, nous ressentons que nous avons une opportunité à saisir.

Évidemment, aucun détail sur ce qui est en train de germer dans l'esprit de Christopher Nolan et de ses collaborateurs. Mais après Oppenheimer, qui a transcendé le genre du biopic historique en explosant ses limites commerciales avec 974,5 millions de dollars de recettes au box-office mondial, il est certain qu'il a toute latitude et tous les moyens requis pour laisser libre cours à son imagination. Et, comme il l'avait signifié en début d'année dans une interview au Time lors de laquelle il avait aussi encensé les films Aftersun et Past Lives, il ne compte pas du tout descendre l'échelle de ses prochains films, on peut s'attendre à une nouvelle réalisation unique en son genre...