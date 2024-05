Gros problème pour Mission Impossible 8, le tournage est suspendu

Nouvelle interruption sur le tournage du blockbuster "Mission: Impossible 8", avec un accident massif impliquant un sous-marin d'une valeur excédant les 25 millions d'euros...

Le tournage de Mission: Impossible 8 arrêté

La production du nouveau film Mission: Impossible a récemment connu un problème de taille. Déjà contraint par la pandémie de Covid-19, puis par les grèves des acteurs et actrices à l'été 2023, le planning prend un nouveau coup avec un massif accident de tournage. En effet, c'est à cause d'un problème de sous-marin - oui, un sous-marin d'une valeur de 27 millions d'euros, Tom Cruise ne faisant rien comme les autres - que le tournage a pris plusieurs semaines de retard.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 ©Paramount Pictures

Heureusement, aucun blessé à déplorer dans ce qui apparaît être un incident purement technique. Selon les informations du Daily Mail - qui restent donc à confirmer -, c'est la grue stabilisatrice, utilisée pour élever et descendre le sous-marin d'une hauteur de plus de 30 mètres, qui s'est bloquée sous son poids et a dû être réparée. Une intervention qui a immobilisé les équipes de tournage, qui doivent cependant être payées durant ce temps de latence. Résultat, selon les informations de World Of Reel - aussi à confirmer -, le budget s'est envolé et approcherait maintenant les 400 millions de dollars...

Une mauvaise nouvelle pour Paramount

Cette nouvelle galère s'ajoute à une longue liste de complications pour le 8e opus de la saga portée par Tom Cruise. D'abord prévu pour être filmé directement à la suite de Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1, et alors intitulé Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 2, le nouveau film a une première fois été reportée. Puis les grèves à Hollywood s'en sont mêlées, couplées à une sous-performance de Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 au box-office.

Un échec, et une perte de 100 millions de dollars pour les studios Paramount, qui a notamment eu pour conséquence le retrait du titre Dead Reckoning Partie 2 - bien que la continuité entre les deux films soit préservée. À ce jour, Mission: Impossible 8 n'a toujours pas de nouveau titre officiel.

La tension est donc très importante concernant la production de ce nouvel opus. Une source du Daily Mail aurait déclaré :

Ils ne sont pas heureux parce que ça retarde la production, ce qui coûte énormément d'argent chaque jour.

Un budget qui explose donc, ce qui avait déjà été le cas pour Mission : Impossible - Dead Reckoning Part 1. Cela avait fait naître des tensions entre Tom Cruise et Paramount, et aurait apparemment constitué un des points rapprochant alors l'acteur et producteur des studios Warner Bros. Pictures. Mission: Impossible 8 a donc tout intérêt à cartonner au box-office pour remplir des caisses qui se vident vite...