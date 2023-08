Christopher Nolan : Steven Soderbergh raconte comment il lui a sauvé la mise

Après "Memento", Christopher Nolan réalisa "Insomnia" pour Warner Bros. Une première collaboration avec le studio rendue possible grâce à Steven Soderbergh.

Christopher Nolan, une série de succès

Voilà un moment que Christopher Nolan est reconnu dans le monde entier. Grâce à ses succès, le cinéaste peut assez facilement monter ses projets comme il le souhaite et il l'a une nouvelle fois prouvé avec Oppenheimer. Il est en effet parvenu à convaincre le studio Universal Pictures de lui confier au moins 100 millions de dollars pour qu'il mette en scène un biopic de trois heures sur "le père de la bombe atomique".

Un projet qui, sur le papier, aurait pu ne pas paraître très excitant. Mais avec Christopher Nolan à la baguette, le public s'est déplacé en masse, avec plus de 400 millions de dollars de recettes récoltés après seulement quelques jours en salles. Cependant, il n'a pas toujours été aussi facile pour le réalisateur d'imposer ses idées.

Memento ©Newmarket Films

Comme la grande majorité des réalisateurs, Christopher Nolan a d'abord dû faire ses preuves avant d'intéresser les grands studios hollywoodiens. Il a ainsi d'abord réalisé un "petit" premier long-métrage en Angleterre avec Following (1998), avant de débuter son aventure américaine. C'est là qu'il a réalisé Memento (2000) qui, par son concept de film à l'envers, est devenu culte.

Steven Soderbergh fan de Memento

Réalisé avec un peu moins de 10 millions de dollars, Memento a mis un peu de temps avant de se retrouver en salles. Christopher Nolan ayant raconté que, alors qu'aucun cinéma ne voulait de son film, c'est Le Grand Rex qui avait projeté en premier Memento.

Memento a ensuite fait un bon score au box-office. Mais ce n'est pas pour autant que les studios l'ont accueilli à bras ouverts. Pour cela, il a fallu un petit coup de pouce de Steven Soderbergh. Le réalisateur américain était lui déjà reconnu à Hollywood après avoir, entre autres, remporté la Palme d'or au festival de Cannes avec Sexe, Mensonges et Vidéo (1989) ainsi que l'Oscars du Meilleur réalisateur pour Traffic (2001).

Dans une interview donnée à Rolling Stone, Steven Soderbergh a expliqué qu'il était intervenu personnellement pour permettre à Christopher Nolan de rencontrer des membres de Warner Bros. Il avait adoré Memento, y voyant "un putain de classique instantané".

Une intervention décisive auprès de Warner Bros.

L'agent de Christopher Nolan a alors appelé Soderbergh quelques mois après la sortie du film pour lui parler du scénario d'Insomnia (2002) dont Warner Bros. avait les droits. Le Britannique souhaitait réaliser le film. Mais impossible pour lui de rencontrer les représentants du studios à cause d'un des dirigeants qui avait détesté Memento.

J'ai appelé ce dirigeant et je lui ai dit : "Organisez une réunion. Il faut que vous acceptiez de le rencontrer". Il m'a alors répondu qu'il n'avait pas aimé (Memento). Ce à quoi j'ai ajouté : "Mais est-ce que tu as aimé la mise en scène ? Il m'a répondu qu'il avait trouvé ça "brillamment réalisé". J'ai donc insisté pour qu'il fasse cette réunion. C'est tout ce que j'ai fait. Je connaissais suffisamment Chris pour savoir que s'il entrait dans la salle, il obtiendrait le job.

Insomnia ©Warner Bros.

Grâce à l'insistance de Steven Soderbergh, Christopher Nolan a donc pu rencontrer les membres de Warner Bros. Le studio lui a ainsi confié la réalisation d'Insomnia, remake du film norvégien d'Erik Skjoldbjærg sorti en 1997. Avec, Nolan a proposé excellent polar qui joue sur les sens et la paranoïa d'un policier qui enquête sur un tueur qui sévit en Alaska.

Le film est porté par Al Pacino, Hilary Swank et Robin Williams (dans un de ses très rares rôles sombres). Après avoir rapporté à Warner Bros. plus de 110 millions de dollars de recettes au box-office mondial avec Insomnia, Ce fut alors le début d'une longue collaboration entre Christopher Nolan et le studio. Le cinéaste réalisa ensuite huit films avec Warner Bros. dont la trilogie The Dark Knight (2005, 2008 et 2012), Inception (2010) ou encore Interstellar (2014.