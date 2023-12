"Ça m'a époustouflé" : un des films préférés de Quentin Tarantino ressort en salles

On a beau aimer tous les films de Wong Kar-wai, "Chungking Express" a une place spéciale dans nos cœurs, et dans celui de Quentin Tarantino. Il ressort dans les salles avec deux autres longs-métrages de Wong Kar-wai et un court-métrage.

Chungking Express à (re)découvrir en salles

Cette semaine du 20 décembre 2023, les fans de Wong Kar-wai (In the Mood for Love), les adeptes de cinéma d'asiatique et les cinéphiles en général, pourront (re)découvrir certains des meilleurs films du cinéaste. En effet, trois de ses longs-métrages, et un court-métrage ressortent dans les salles : Chungking Express (1994), Les Anges déchus (1995) et Happy Together (1997) et The Hand (un segment d'Eros qui date de 2004). L'occasion de rappeler que, dans le lot, il y a l'un des films préférés de Quentin Tarantino.

Chungking Express ©Le Pacte

En effet, le cinéaste, connu aussi bien pour ses films que sa cinéphilie, est capable de mettre en avant de chefs-d'œuvre célèbres comme des raretés ultra-nichées. Il avait ainsi introduit Chungking Express dans une vidéo de présentation, disponible ensuite sur plusieurs éditions DVD du film. Dedans, le réalisateur raconte son affection pour Wong Kar-wai et sa découverte de Chungking Express lors d'un festival à Stockholm où il présentait de son côté Pulp Fiction. Et la magie aurait immédiatement opéré.

Ça m'a époustouflé. J'ai absolument adoré. J'aime les films romantiques et ce film a cette ambiance merveilleuse de comédie romantique, tout en étant encapsulé dans ce monde frénétique et fou d'Hong Kong.

Les amours impossibles de Wong Kar-wai

Chungking Express est en effet une comédie romantique qui mêle aussi des éléments de film policier. Deux histoires y sont racontées, avec, dans un premier temps, un policier déprimé par sa séparation avec sa copine et qui va croiser une étrange femme avec une perruque blonde. Puis, le film suit un autre policier, qui chaque soir se rend dans un fast-food où se trouve la jolie Faye, qui aimerait attirer son attention.

Faye Wong - Chungking Express ©Le Pacte

Car comme dans tous ses films, Wong Kar-wai met en scène des histoires d'amour ratées. Ses personnages se rencontrent généralement au mauvais moment, ou ne font que se croiser. Comme dans Les Anges déchus, qui met en scène un tueur à gages et son associée qui ne pourront jamais se voir malgré leur affection l'un pour l'autre. Bien plus sombre et expérimental que Chungking Express, Les Anges déchus devait d'ailleurs, à l'origine, en être le troisième segment.

Faye Wong, tout simplement

Pour Chungking Express, Wong Kar-wai incruste alors des éléments poétiques et de fantaisie. Comme le premier policier qui donne à sa relation brisée une date de péremption. Passé une certaine date, si sa copine n'est pas revenue, il mangera toutes les boîtes d'ananas en conserve qu'il a récolté jusqu'à présent, pour pouvoir oublier son ancien amour. À côté, il y a également ce brin de folie charmant de Faye qui, après avoir trouvé la clé du policier qu'elle aime secrètement, ira en cachette dans son appartement pour améliorer le quotidien de cet homme.

Si au casting Brigitte Lin, Tony Leung Chiu-wai et Takeshi Kaneshiro sont excellents, c'est la performance de Faye Wong qui marque le plus les esprits (Quentin Tarantino ne nous contredira pas là-dessus). Le simple fait de la voir écouter California Dreaming à longueur de journée pour rentrer dans sa bulle, suffi à ce qu'on tombe amoureux d'elle. Et pour les adeptes de musique pop, le morceau Dreams de The Cranberries a aussi une place importante dans Chungking Express. On peut d'ailleurs entendre Faye Wong, immense star de la chanson en Chine, interpréter une reprise.

Chungking Express, Les Anges déchus, Happy Together et The Hand ressortent en salles le 20 décembre 2023.