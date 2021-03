City of Lies : Johnny Depp recherche les meurtriers de Tupac et Biggie dans le trailer

Johnny Depp et Forest Whiteker enquêtent sur les meurtres des rappeurs stars dans "City of Lies" du réalisateur Brad Furman. Sortie prévue aux États-Unis le 18 mars.

Johnny Depp : une carrière blessée

Johnny Depp est un immense acteur qui compte une filmographie incroyable. De Edward aux mains d'argent à Sleepy Hollow en passant par Donnie Brasco, l'acteur a marqué l'histoire du cinéma de ses interprétations. Son plus grand succès ? Son rôle de Jack Sparrow dans la franchise Pirates des Caraïbes. Et puis l'acteur a épousé Amber Heard rencontrée sur Rhum Express et les choses se sont envenimées en suivant leur divorce. Embourbé dans des affaires de violences conjugales, Johnny Depp n'est plus le bienvenu à Hollywood. Le prochain film Pirates devrait se faire sans lui malgré une mobilisation des fans. Il a été recasté dans le troisième épisode de Les Animaux fantastiques alors qu'il jouait Grindelwald dans la saga. On le découvre aujourd'hui plutôt dans des films indépendants, comme City of Lies, même celui-ci a une histoire presque aussi chaotique que son interprète.

City of Lies : une sortie retardée

City of Lies est un film de Brad Furman dont la production s'est terminée en 2017 avec une sortie au départ prévue en 2018. Puis une histoire glauque a fait les choux blancs de la presse à scandale. Johnny Depp, saoul, aurait frappé un régisseur sur le lieu de tournage. La sortie fut alors annulée dans la plupart des pays du monde, dont la France et les États-Unis. L'attente semble toucher à sa fin, et nous découvrons aujourd'hui une nouvelle bande-annonce.

City of Lies ©Romulus Entertainment

City of Lies est centré sur les meurtres non-résolus des rappeurs Notorious B.I.G et Tupac Shakur en 1997. On y suit l'enquête du LAPD dans ce qui est une adaptation du roman Labyrinth de Randall Sullivan. Johnny Depp y incarne le détective Russell Poole qui, à la demande d'un journaliste (Forest Whitaker), va tenter de rétablir la vérité 20 ans après les faits.

Le film sortira le 18 mars aux États-Unis. Aucune date de sortie française n'est pour l'instant annoncée, que ce soit au cinéma ou en VOD.