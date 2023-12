Vous avez aimé Le Monde après nous ? Vous allez adorer cette nouvelle apocalypse

Le nouveau film d'Alex Garland, "Civil War", se montre dans une première bande-annonce et ça a l'air absolument génial. Kirsten Dunst et Wagner Moura y incarnent des journalistes plongés dans la guerre civile américaine, et on pourra découvrir le film au printemps 2024.

Alex Garland fait son film de guerre

C'est un auteur aussi rare que précieux dans le cinéma international. Le britannique Alex Garland, romancier, scénariste et réalisateur, s'est notamment illustré à l'écriture de 28 jours plus tard et Sunshine de Danny Boyle - il est aussi l'auteur du roman La Plage, adapté par Danny Boyle -, et a écrit et réalisé les longs-métrages Ex machina, Annihilation, Men. Trois films où se distingue son grand talent pour l'anticipation, son goût de la dystopie et son regard particulièrement pertinent sur les sociétés humaines.

Chacune de ses productions est donc très attendue, et la nouvelle ne déroge pas à la règle. Son nouveau film, Civil War, produit par A24, se dévoile aujourd'hui dans une spectaculaire bande-annonce (en tête d'article), et c'est peu dire qu'elle met l'eau à la bouche.

Civil War ©A24

"Tous les empires chutent"

Dans un futur qu'on imagine très proche, voire immédiat, une équipe de reporters est plongée dans la guerre civile aux États-Unis. A priori, aucune science-fiction en vue, mais un film de guerre pour faire le récit, par le point de vue de ces journalistes, de la fin de l'Amérique telle que nous la connaissons...

À ce qu'on comprend de ces premières images, des États américains, au moins le Texas et la Californie, entrent en guerre contre le reste du pays. Les images sont impressionnantes et suggèrent que Civil War sera généreux en termes de batailles, avec toutes les forces armées américaines engagées.

Civil War ©A24

Pour incarner les différents personnages de Civil War, Alex Garlans a rassemblé un casting impressionnant : on y compte notamment Kirsten Dunst et Wagner Moura, Nick Offerman et Jesse Plemons, ce dernier apparaissant déjà aussi amusant que menaçant, armé d'un fusil d'assaut et de lunettes rouges qui feront date.

Annoncé dans les salles US le 26 avril 2024, Civil War devrait donc arriver dans les salles françaises deux jours avant !