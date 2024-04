Ce nouveau film de guerre enflamme le box-office US et bat des records

Avant sa sortie dans les salles françaises, le film d'Alex Garland "Civil War" a fait belle sensation au box-office US pour son premier week-end, surpassant les attentes et battant au passage quelques records.

Succès pour le nouveau film d'Alex Garland

On pourra découvrir le 17 avril dans les salles françaises le nouveau film d'Alex Garland, Civil War, très attendu depuis la diffusion d'une superbe bande-annonce et encore plus depuis qu'il rencontre un grand succès aux États-Unis. En effet, dans les salles américaines depuis le 12 avril, ce film qui suit une équipe de journalistes dans des États-Unis en pleine guerre civile a convaincu le public au-delà des attentes, malgré son sujet clivant.

Civil War ©Metropolitan Filmexport

En trois jours, Civil War a en effet déjà encaissé plus de 25 millions de dollars de recettes sur le seul territoire nord-américain. C'est un excellent démarrage pour ce film britanno-américain qui a coûté 50 millions de dollars à produire. Deadline note que le film, qui oppose des vues démocrate et libérale, a étonnamment surperformé dans les états républicains et conservateurs.

Meilleur démarrage pour Alex Garland et un film A24

Alex Garland réussit avec Civil War son meilleur démarrage en tant que réalisateur, de loin, devant Annihilation (11 millions de dollars), Ex Machina (6,8 millions) et Men (3,2 millions). Il s'agit aussi du meilleur démarrage pour un film distribué par A24. Les studios ont intensément promu ce film, avec une campagne marketing estimée autour des 20 millions de dollars.

Jusque-là, le meilleur démarrage pour un film A24 était encore celui d'Hérédité, sorti en 2018 avec 13,5 millions de dollars encaissés sur ses trois premiers jours. C'est aussi le premier film d'A24 à finir en tête du box-office pour son premier week-end. Avec maintenant les sorties internationales qui se profilent, Civil War devrait continuer à engranger les recettes, porté par des critiques élogieuses. En effet, il dispose pour le moment d'un Tomatometer à 83% (pour 252 critiques), et un score d'audience à 77%. Ravie par le film, la critique Manohla Dargis écrit ainsi pour le New York Times :