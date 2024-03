Civil War : l'Amérique en plein chaos dans la nouvelle bande-annonce

La guerre mise en scène par Alex Garland dans son nouveau film, "Civil War", monte en intensité dans des nouvelles images spectaculaires et angoissantes, avant sa prochaine sortie dans les salles.

Les États-Unis en guerre

Ce qu'on sait du très attendu Civil War tient sur un post-it. Un groupe de reporters de guerre traverse les États-Unis, en pleine guerre civile. Quels sont les camps belligérants ? Que fait le Président ? Que se passe-t-il ? Après des films qui déroulaient leurs franches dystopies de science-fiction et d'horreur (Ex machina, Annihilation, Men), Alex Garland revient au cinéma avec une proposition plus conventionnelle et qui apparaît tout à fait réaliste.

Jesse (Cailee Spaeny) - Civil War ©Metropolitan Filmexport

Dans un futur proche où les États-Unis sont au bord de l'effondrement et où des journalistes embarqués courent pour raconter la plus grande histoire de leur vie : la fin de l'Amérique telle que nous la connaissons.

Le blockbuster façon A24

Dans cette nouvelle bande-annonce (en tête d'article), c'est sur un sifflement inquiètent que les images de combats et de destruction se succèdent. Autant pour faire leur travail que pour survivre, on reste collés aux journalistes Lee (Kirsten Dunst), Joel (Wagner Moura), Jessie (Cailee Spaeny) et Sammy (Stephen McKinley Henderson) parcourant un pays devenu vaste champ de bataille, au péril de leur vie. Au vu de ces images très convaincantes, Alex Garland et ses équipes semblent avoir utilisé au mieux le budget de 50 millions de dollars alloué. Un budget record pour les studios A24, faisant ainsi de Civil War leur film le plus cher à ce jour.

Avec une sortie nationale prévue aux États-Unis le 12 avril et après sa première à la mi-mars au SXSW, Civil War sort durant une année d'élection présidentielle cruciale aux États-Unis. Une élection que l'ancien président Donald Trump entend bien remporter, et à laquelle le sujet Civil War peut faire écho... En France, Civil War sera à découvrir au cinéma à partir du 17 avril.