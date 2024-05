Ce soir à la TV : ce western méconnu de Clint Eastwood que Sergio Leone aurait pu réaliser

Après avoir tourné trois films avec Sergio Leone, Clint Eastwood fut la vedette d'un autre long-métrage inspiré des westerns spaghetti mais réalisé cette fois par Ted Post. "Pendez-les haut et court" passe ce soir sur C8.

Clint Eastwood : après la trilogie de Sergio Leone

Clint Eastwood n'a pas attendu Sergio Leone pour travailler à Hollywood. Mais c'est indéniablement grâce au réalisateur italien que l'acteur a vu sa carrière basculer. Déjà avec la série Rawhide (1959-1965), le comédien avait montré qu'il pouvait être à l'aise dans le genre du western. Sauf que lorsque Sergio Leone l'a choisi pour jouer dans Pour une poignée de dollars (1964), c'est un mythe qui a été créé. Celui du héros mutique et mystérieux, qui reviendra ensuite dans Et pour quelques dollars de plus (1965) et Le Bon, la Brute et le Truand (1966). Une trilogie ancrée dans l'inconscient collectif, et une trop courte collaboration entre le cinéaste et l'acteur. Les amoureux du genre auraient sans doute aimé voir le duo se réunir une nouvelle fois. Et cela aurait pu être le cas avec Pendez-les haut et court (1968), un film un peu oublié de Clint Eastwood, dans la lignée des westerns spaghetti de Sergio Leone.

Dans Pendez-les haut et court, Clint Eastwood interprète Jed Cooper, un homme accusé à tort d'avoir abattu un homme. Après avoir été lynché, il est finalement reconnu innocent. Craignant qu'il ne décide de se venger, le juge Fenton le nomme marshal et lui demande de retrouver les hommes qui se sont attaqués à lui, mais en respectant la loi.

Pendez-les haut et court, une simple imitation de wstern spaghetti ?

Après le succès de Clint Eastwood avec Sergio Leone, l'acteur est devenu une vedette très demandée. C'est ainsi qu'il a pu créer sa société de production The Malpaso Company et avoir un contrôle artistique important sur ses films. Pendez-les haut et court a été son premier projet avec cette société et il a immédiatement ses choix. Notamment au scénario, auquel il a effectué des changements (comme pour la scène de la pendaison). Le comédien a également validé la présence de Ted Post à la réalisation. Un homme que Clint Eastwood avait pu croiser sur Rawhide, et qu'il retrouvera pour Magnum Force (1973).

Clint Eastwood - Pendez-les haut et court ©MGM

À l'évidence, la consigne donnée à ce réalisateur de séries télévisées était de reproduire le style de Sergio Leone. Et ce, jusque dans la musique, composée par Dominic Frontiere "à la manière" d'Ennio Morricone. Car malheureusement pour Clint Eastwood, Leone ne pu le diriger une quatrième fois, trop occupé par Il était une fois dans l'Ouest. Le film est d'ailleurs sorti la même année que Pendez-les haut et court. Et des deux, on sait bien que c'est le film de Leone qui reste en mémoire.

Pour autant, Pendez-les haut et court a été un beau succès au box-office à sa sortie en salles. Et même si toute la presse n'a pas été emballée (Variety y voyant "une mauvaise imitation américaine d'un western spaghetti"), beaucoup reconnaissent tout de même des qualités au film. Dans une volonté de le réhabiliter, Screenrant a par exemple écrit que le film "s'inscrit tout à fait dans le style sombre et révisionniste des westerns spaghetti que Leone a popularisés", même s'il "manque le flair cinématographique du (cinéaste italien)".