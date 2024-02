Dispo sur Netflix : Natalie Portman dans un de ses plus beaux rôles

Netflix a mis en ligne le 1er février le drame romantique de Mike Nichols "Closer, entre adultes consentants". Sorti en 2005, le film est une vraie pépite avec une Natalie Portman marquante, mais aussi Julia Roberts, Clive Owen et Jude Law.

Un rôle important de Natalie Portman arrive sur Netflix

C'est quasiment 19 ans jours pour jour que Netflix a ajouté à son catalogue de film l'un des plus beaux rôles de Natalie Portman. L'actrice a une filmographie impressionnante et beaucoup de longs-métrages pourraient être présentés de la sorte. Mais celui-ci a une saveur particulière pour la comédienne puisqu'il lui a permis d'avoir sa première nomination aux Oscars et de remporter son premier Golden Globe dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle. On parle donc évidemment de Closer, entre adultes consentants, sorti dans les salles françaises le 19 janvier 2005.

Natalie Portman - Closer ©Sony Pictures Releasing

Réalisé par Mike Nichols, le film met en scène des couples qui se trompent, se séparent et se ratent. Il question de Larry (Clive Owen), un médecin en couple avec une photographe du nom d'Anna (Julia Roberts). Cette dernière va avoir en parallèle une relation avec Dan (Jude Law), un écrivain. Mais après avoir été témoin d'un accident (voir la vidéo ci-dessous), celui-ci tape dans l'œil d'Alice (Natalie Portman), une stripteaseuse qui, malgré ses sentiments pour Dan, va également avoir une aventure avec Larry.

C'est donc un véritable chassé-croisé pour les protagonistes que présente Mike Nichols, à partir d'un scénario de Patrick Marber d'après sa pièce de théâtre. Le tour de force du réalisateur est de nous capter avec des personnages pouvant être antipathiques, car trop centrés sur eux-même. Mais comme l'écrivait Télérama, "en accentuant les clichés et les stéréotypes de ces liaisons dangereuses modernes, Mike Nichols a réussi ce qu'il a toujours su faire : saisir l'air du temps". Et pour cela, son casting sublime aide grandement.

La préparation de l'actrice pour Closer

On se laisse en effet embarquer dans ce film romantique à la mise en scène fluide, parfois presque onirique, dont on ne compte plus les plans sublimes. Dedans, Natalie Portman marque les esprits. Se montrant à la fois attirante et troublante, mais surtout très émouvante. Pour la sortie du film, elle avait été interrogée par Allociné sur son travail pour incarner cette stripteaseuse et pour réaliser des scènes de pole-dance.

J'ai pris des leçons de pole-dancing ! Et c'est franchement plus compliqué que ce que j'imaginais ! (rires) J'ai vraiment beaucoup de respect pour les femmes qui font ce métier, ça demande un mélange de force et de grâce.

La comédienne expliquait qu'elle s'était rendue dans un club de strip-tease new-yorkais pour "s'imprégner de l'atmosphère de ce lieu très particulier". Et en tant que femme, sa perception des choses a changé en discutant avec des filles aux motivations différentes.

Certaines font ça car elles adorent leur métier, et que d'autres, la plupart, le font parce que c'est le choix le plus facile pour gagner de l'argent... Il y avait des femmes qui, auparavant, travaillaient 20 heures par jour comme des acharnées et rentraient chez elle avec quasiment rien en poche pour élever leurs enfants. Et tout d'un coup, en faisant du strip-tease, en étant déshabillées quelques heures, deux nuits par semaine, elles se rendent compte qu'elles peuvent gagner beaucoup plus d'argent. Ça change beaucoup de choses et ça vous montre la manière étrange qu'a le monde de tourner. C'est un univers très étrange.

Ce rôle dans Closer, entre adultes consentants restera très important pour Natalie Portman. L'actrice avait récemment révélé qu'elle avait grandement apprécié de travailler avec Mike Nichols. Le cinéaste lui aurait donné de précieux conseils, aussi bien pour sa professionnelle que personnelle.