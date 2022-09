Cloverfield : le nouveau film de la franchise avance

Après "The Cloverfield Paradox" aussi inattendu que raté, la franchise est bien vivante. Un nouveau film estampillé "Cloverfield" est en préparation, toujours avec J.J. Abrams à la production. Le projet progresse et vient même de se trouver un metteur en scène.

L'univers étendu Cloverfield

Alors que l'on se plaint trop souvent des phases de promotion qui montrent trop d'images d'un film, certains projets arrivent justement à nous donner envie en jouant la carte du mystère. Ce qui a été le cas pour Cloverfield en 2008. Tout internet s'était emballé grâce à un marketing viral et astucieusement pensé. Une fois en salle, le spectacle n'était heureusement pas décevant. Le long-métrage réalisé par Matt Reeves parvenait à nous embarquer dans l'action en exploitant les codes du found footage.

Nous assistions ainsi, du point de vue d'un petit groupe, à l'arrivée d'un alien en plein New York. Un postulat de base très simple mais suffisamment bien travaillé pour nous divertir. Cloverfield a été le point de départ d'une franchise, avec le tout aussi réussi 10 Cloverfield Lane puis le ratage The Cloverfield Paradox. L'idée, via cet univers connecté, était de raconter des histoires différentes tout en gardant certains codes, motifs ou figures.

Cloverfield ©Paramount Pictures

Un nouveau film en approche

En 2021, la presse américaine rapportait qu'un nouveau film était en préparation. Plus d'un an après, Deadline nous rappelle que le projet n'est pas du tout mort. Il est même en train de progresser car le réalisateur Babak Anvari sera à la barre, toujours avec J.J. Abrams à la production par le biais de Bad Robots. Le choix de metteur en scène est très intéressant car l'élu, originaire de Téhéran, a déjà travaillé dans le cinéma de genre. Il a signé le remarqué Under the Shadow ou encore Wounds.

Comme Matt Reeves et Dan Trachtenberg avant lui, la saga Cloverfield peut lui servir de tremplin à Hollywood. J.J. Abrams à l'œil comme producteur et sait dénicher les talents de demain. Babak Anvari devrait composer avec le script signé par Joe Barton. Pas la moindre petite information n'a fuité sur l'intrigue ni sur la manière dont ce Cloverfield va s'intégrer dans l'ensemble. On espère que la promotion saura se jouer de nous sur ce sujet pour mieux nous cueillir une fois en salle. Pour l'heure, aucune date de sortie n'est évoquée.