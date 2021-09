C'mon C'mon : Joaquin Phoenix touchant dans le trailer de son nouveau film

Après son incarnation du Joker, le comédien Joaquin Phoenix sera prochainement de retour avec un rôle totalement différent. Il sera en effet à l'affiche de « C'mon C'mon », une production A24, qui vient de dévoiler sa bande-annonce.

Joaquin Phoenix : acteur à tout faire

Le comédien Joaquin Phoenix enchaîne les projets à une vitesse folle. Depuis son incarnation du Joker dans le film de Todd Phillips tout le monde se l'arrache (encore plus qu'avant). L'acteur a du pain sur la planche pour ces prochaines années. Il sera notamment à l'affiche de Disappointment Blvd, qui promet d'être un autre rôle de composition, de Kitbag dans le rôle de Napoléon Bonaparte, potentiellement de Joker 2, et enfin de C'mon C'mon.

Joaquin Phoenix ©Grazia

Joaquin Phoenix est un acteur incroyable, qui a le don d'entrer dans ses rôles de manière organique et unique. En plus de trente ans de carrière, le comédien a tourné avec les plus grands réalisateurs, que ce soit James Gray avec The Yards, Two Lovers et The Immigrant ; Joel Schumacher avec 8 mm ; Ridley Scott avec Gladiator ; M. Night Shyamalan avec Signes et Le Village ; Paul Thomas Anderson avec The Master et Inherent Vice ; Woody Allen avec L'Homme irrationnel ou même Jacques Audiard avec Les Frères Sisters. En somme une carrière totalement dingue qui n'est pas prête de s'arrêter puisque Joaquin Phoenix sera prochainement à l'affiche de C'mon C'mon.

C'est quoi C'mon C'mon ?

Réalisé par Mike Mills, à qui l'on doit Beginners et 20th Century Women, C'mon C'mon est le prochain film de la boîte de production A24. Une compagnie très appréciée des cinéphiles qui enchaîne des projets très ambitieux et cinématographiquement parlant d'une qualité qui n'est plus à prouver. A24 est notamment la boîte de production derrière des films comme Hérédité, Lady Bird, Uncut Gems, 90's, The Lighthouse ou encore The Green Knight.

C'mon C'mon ©A24

Le long-métrage verra donc Joaquin Phoenix en tête d'affiche, dans le rôle d'un journaliste radio qui entreprend un voyage à travers le pays avec son jeune neveu. Le reste de la distribution se compose notamment de Gaby Hoffman, Scoot McNairy et du jeune Woody Norman. La bande-annonce (disponible en tête d'affiche )promet un film en noir et blanc ambitieux, calme, touchant, qui voit Joaquin Phoenix de retour à l'écran pour la première fois depuis Joker. Joaquin Phoenix semble une fois de plus livrer une performance mémorable, subtile et modérée, plus douce qu'à l’accoutumé. C'mon C'mon n'a pas encore de date de sortie en France mais devrait voir le jour en novembre prochain aux États-Unis.