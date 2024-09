Colin Farrell de retour dans The Penguin, voici ses 5 meilleurs rôles

À l'occasion de la sortie de la série "The Penguin", dérivée de "The Batman", Focus sur la carrière de Colin Farrell à travers cinq rôles marquants de l'acteur.

Colin Farrell génial en Oswald Cobblepot

Avec The Batman (2022), Colin Farrell est devenu une nouvelle incarnation d'Oswald Cobblepot, célèbre antagoniste de l'univers de Batman et surnommé Le Pingouin. Si le personnage est secondaire dans le film de Matt Reeves, son introduction a permis d'imaginer une série, The Penguin, diffusée sur Max depuis le 20 septembre. Colin Farrell y reprend évidemment son rôle. Bien qu'on peine à le reconnaître derrière le maquillage et les prothèses, l'acteur a livré une nouvelle performance notable avec ce personnage. Certains ont pu le trouver too much, se la jouant Tony Soprano avec un accent très marqué. De notre côté, on ne se lasse pas de le voir cabotiner de la sorte. La sortie de la série The Penguin est donc l'occasion de revenir sur certains de ses meilleurs rôles, avec plus d'un choc capillaire...

Le Nouveau Monde (2006)

Colin Farrell a eu l'occasion d'être dirigé par l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma : Terrence Malick. Le Nouveau Monde raconte l'histoire vraie de l'amérindienne Pocahontas (Q'Orianka Kilcher) et sa rencontre avec le navigateur britannique John Smith, incarné à l'écran par Colin Farrell. Christian Bale apparaît également, dans le rôle du colon John Rolfe, avec qui Pocahontas a vécu après avoir cru à la mort de John Smith.

Le long-métrage a néanmoins fait des choix scénaristiques qui diffèrent avec la réalité. Mais il en ressort tout de même une œuvre magnifique de Terrence Malick avec un travail sublime sur la lumière (qu'on doit au chef opérateur Emmanuel Lubezki). Le réalisateur traite ici des différences de culture, présentant une collision de deux civilisations opposées dans leurs croyances et valeurs. C'est aussi une opposition entre la nature et la société structurée et toujours en quête d'avancées. Assurément l'un des meilleurs films de la filmographie de Colin Farrell.

Miami Vice : Deux flics à Miami (2006)

La même année que Le Nouveau monde sortait Miami Vice, adaptation de la série éponyme par Michael Mann. Malgré un accueil plus que mitigé à sa sortie, le film demeure une pure œuvre mannienne. Colin Farrell y joue Sonny Crockett, qui doit infiltrer un cartel avec son coéquipier Ricardo Tubbs (Jamie Foxx). Sous ses airs de films d'action sombre, Miami Vice est surtout un film marqué par son romantisme. Une histoire d'amour impossible est ainsi racontée entre Sonny et Isabella Montoya (Gong Li). Dès lors, malgré la coupe de cheveux douteuse de Colin Farrell dans le long-métrage, on retient surtout cette relation romantico-tragique entre deux personnages dont la relation ne pouvait pas durer...

Bons baisers de Bruges (2008)

Mettant de côté son look de beau gosse, Colin Farrell se retrouve dans Bons baisers de Bruges avec le genre de rôle qui lui convient le mieux : celui d'un dépressif qui songe davantage à prendre une pinte de bière dans un pub qu'à visiter la Belgique. Dans le film, il joue un tueur à gages qui, après avoir mal exécuté une mission, est envoyé à Bruges pour se faire oublier quelques temps. Ken (Brendan Gleeson), un autre tueur à gages, l'accompagne pour le surveiller.

Comédie noire de Martin McDonagh, Bons baisers de Bruges est parfaitement porté par ces deux acteurs. Le réalisateur parvient à déplacer doucement l'aspect comique du film vers un drame profond sur le mal-être d'un homme rongé par la culpabilité. Et dans ce rôle de désespéré, Colin Farrell est absolument remarquable. Il a d'ailleurs remporté le Golden Globes du Meilleur acteur pour sa performance.

The Lobster (2015)

Toujours dans le côté dépressif, The Lobster (2015) est un bon exemple de ce que peut offrir Colin Farrell, et du plaisir qu'ont certains cinéastes à le rendre le moins séduisant possible. Ici, c'est avec un look d'employé de bureau, un brin bedonnant et avec une large moustache et des lunettes qu'on le découvre. Le réalisateur Yórgos Lánthimos imagine autour de lui un futur proche où toute personne célibataire est obligatoirement internée dans un lieu et dispose de 45 jours pour y trouver l'âme sœur. Si une personne n'y parvient pas, après ce délai, elle est transformée en l'animal de son choix.

C'est ainsi qu'on suit David (Colin Farrell), qui après 11 ans de relation voit sa femme le quitter, et se retrouve donc célibataire. Voir l'acteur partir à la recherche de l'amour dans un monde aussi froid et absurde est évidemment jouissif. Sa prestation lui a d'ailleurs valu une nomination au British Independent Film Awards 2015 dans la catégorie Meilleur acteur.

True Detective saison 2 (2015)

Il n'y a pas qu'au cinéma que Colin Farrell a marqué les esprits, même si la saison 2 de True Detective a été peu appréciée à sa juste valeur lors de sa diffusion sur HBO. Le comédien y interprète l'inspecteur Ray Velcoro, un flic corrompu chargé d'enquêter sur la mort d'un homme avec une petite équipe. Chacun est confronté à un passé trouble ou ne respecte pas parfaitement la loi. Ils n'ont ainsi rien de héros, mais sont des personnages complexes qui feront face à une affaire plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Avec ce rôle, Colin Farrell rappelle capillairement parlant celui de Miami Vice (la moustache en plus), mais se révèle beaucoup plus sombre, violent et incapable de se maîtriser.

Les Banshees d'Inisherin (2022)

La bande de Bons baisers de Bruges s'est retrouvée avec l'excellent Les Banshees d'Inisherin, une œuvre encore plus portée sur le désespoir et sur la rupture d'amitié. Du jour au lendemain, Colm Doherty (Brendan Gleeson) annonce à son meilleur ami, Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell), sa décision de couper les ponts avec lui. Une décision radicale que ne pourra comprendre Pádraic, un homme assez simplet. De plus, tous les deux vivants sur une petite île irlandaise, impossible pour eux de ne pas se croiser.

L'amitié, le suicide, la mort, ou encore l'absurdité de l'existence sont évoqués par Martin McDonagh, qui offre en plus à Colin Farrell un rôle profond et émouvant. Ses récompenses à la Mostra de Venise 2022 (Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine) et aux Golden Globes 2023 (Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie) ont été plus que méritées.