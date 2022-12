Comme un chef : cette comédie a fait de Jean Reno une star des "Gérard du Cinéma"

À l'affiche de "Comme un chef", comédie sur fond de gastronomie sortie en 2012, Jean Reno incarne un grand chef étoilé. Pour ce film, il a reçu deux nominations et une récompense à la 7e cérémonie des Gérard du cinéma, cérémonie qui distingue le pire du cinéma français.

Comme un soupçon de navet

En 2012, la comédie "culinaire" de Daniel Cohen Comme un chef se rate dans les grandes largeurs. Sur un budget de 10 millions d'euros, l'histoire d'un célèbre chef angoissé de perdre une de ses étoiles au Michelin et de son apprenti inventif et rigolo, respectivement interprétés par Jean Reno et Michaël Youn, n'encaisse qu'un peu plus de 2,5 millions de recettes en France, pour un total mondial d'environ 7 millions... Côté public, le film passe quasiment inaperçu, malgré une sélection dans de nombreux festivals secondaires en 2012 et en 2014. En somme, un beau four.

Comme un chef ©Gaumont

Comme un chef, sur un sujet pourtant a priori porteur, est malheureusement bien trop plat pour mettre en valeur son univers et ses qualités de départ. Jean Reno comme Michaël Youn en font chacun le minimum. Les plats et globalement l'art culinaire ne sont jamais mis en valeur. Le rythme est faible... On est très loin de l'inspiration assumée par le réalisateur de L'Aile ou la cuisse. Et pourtant, le film va être distingué. Enfin, "distingué", avec une grande ironie. En effet, Jean Reno va être nommé dans deux catégories différentes de la 7e et dernière cérémonie des Gérard du Cinéma.

Jean Reno distingué par les "Razzie Awards" français

Créée en 2006 par le journaliste Frédéric Royer, les Gérard du cinéma est une cérémonie parodique et satirique qui moque les grandes cérémonies de récompenses en distinguant les pires performances et réalisations du cinéma français de l'année. Cette cérémonie s'inspire directement de la cérémonie américaine des Razzie Awards, dont le principe est exactement le même.

Les Gérard du Cinéma sont passés en 2008 de nominations simplement inversées (pire film, pire acteur, pire réalisateur, etc.) à des nominations aux intitulés à chaque fois uniques et les plus humoristiques possibles. Ainsi, pour sa dernière édition en 2012, Jean Reno a été distingué par deux nominations très particulières, pour une récompense.

L'acteur de Léon et de Mission : Impossible a ainsi été nommé, pour sa performance dans Comme un chef, au "Gérard de l'acteur culte qui tournait dans des bons films. Et puis, un jour visiblement, ça l'a fait chier". Nommé dans cette catégorie à l'intitulé drôle et perspicace aux côtés de Valérie Lemercier, Clovis Cornillac, Christian Clavier et Jean-Pierre Bacri. C'est ce dernier qui remporte le Gérard, pour sa prestation dans Avant l'aube.

Mais Jean Reno ne repart pas bredouille, puisqu'il obtient la victoire dans la catégorie Gérard du désespoir masculin. Il remporte donc un parpaing de 5 kilos en or. Il faisait face à des concurrents comme Louis Garrel, Franck Dubosc, Élie Semoun et Jérémie Elkaïm.