Comment Once Upon a Time... in Hollywood a aidé Michael J. Fox à prendre sa retraite

Atteint de la maladie de Parkinson depuis qu'il a 29 ans, Michael J. Fox a annoncé sa retraite du métier d'acteur en 2020. Et "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino a eu un rôle dans cette décision.

Michael J. Fox, le talent et le courage

Alors que le documentaire sur sa vie et sa carrière, Still : la vie de Michael J. Fox, vient d'être mis en ligne sur Apple TV+, l'acteur Michael J. Fox, légendaire Marty McFly de la trilogie Retour vers le futur, s'est exprimé dans plusieurs médias. Star des années 80, il n'a que 29 ans lorsqu'il est saisi de tremblements sur le tournage de Doc Hollywwod, en 1991. Le diagnostic est rapide et terrible : Michael J. Fox est atteint de la maladie de Parkinson. Il apparaît encore sur les écrans dans les années 90, avant de révéler publiquement sa condition en 1998.

Retour vers le futur II ©Universal Pictures

Il crée sa fondation "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's research" en 2000, dans laquelle il s'investit énormément. Il est depuis extrêmement rare au cinéma, faisant essentiellement du doublage voix, mais apparaît encore dans des séries télévisées. Finalement, la maladie gagnant du terrain, il annonce sa retraite en 2020.

Et cette décision a été confortée par une séquence de Once Upon a Time... in Hollywood, comme il l'a expliqué au magazine Empire.

"Je n'arrive plus à mémoriser"

La scène du film de Quentin Tarantino à laquelle Michael J. Fox fait référence est un des sommets de Once Upon a Time... in Hollywwod. Celle où Rick Dalton, alors qu'il tourne un épisode de la série Lancer, est incapable de se souvenir de son dialogue et pète les plombs dans sa caravane. Une situation que Michael J. Fox a connue, alors qu'il tournait la saison 4 de The Good Fight début 2020.

J'ai pensé à "Once Upon a Time... in Hollywood". Il y a cette scène où le personnage de Leonardo DiCaprio n'arrive pas à mémoriser son dialogue. Il retourne dans sa caravane et il hurle face à son reflet dans le miroir. C'est complètement fou. J'ai eu ce même moment, face au miroir, à me dire : "Je n'arrive plus à mémoriser".

Mais au contraire du personnage interprété par Leonardo DiCaprio, Michael J. Fox explique que cette révélation a été un moment d'apaisement :

Je me suis dit : "C'est comme ça, allons de l'avant." J'étais en paix avec cette situation.

Une force de caractère et un courage à la hauteur du talent de Michael J. Fox : immenses.