Conjuring 3 : comment le film est lié à Annabelle ?

La saga "Conjuring" va plus loin que les films consacrés aux dossiers Warren. Elle le prouve encore une fois en offrant une discrète connexion entre le film et le premier spin-off de la saga : "Annabelle". ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur la fin de "Conjuring 3 : sous l'emprise du diable".

Conjuring 3 est enfin en salles

Après cinq ans d'attente, Ed et Lorraine Warren (toujours interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga), sont enfin de retour dans Conjuring 3 : Sous l'emprise du diable. En salles depuis ce mercredi 9 juin, le film se concentre sur un de leurs dossiers les plus célèbres : le procès du démon.

Conjuring 3 © Warner Bros

Dans ce nouveau long-métrage, plus proche du thriller que du film d'horreur, les Warren mènent l'enquête pour prouver qu'un homme accusé de meurtre, Arne Johnson, était possédé au moment de son geste. Mais le démon auquel ils ont affaire est très différent de ceux qu'ils ont déjà croisés dans le passé. Mais il n'est pas totalement étranger à l'univers connecté de Conjuring...

La connexion à Annabelle

La saga horrifique a ouvert la porte à plusieurs spin-offs horrifiques, dont le plus célèbre reste celui consacré à la poupée Annabelle, apparue dans le premier film Conjuring sorti en 2013. Dans son film solo, arrivé l'année suivante en salles, nous faisions plus ample connaissance avec elle. Et surtout, nous découvrions son origine. Et elle est directement liée à Conjuring 3.

En effet, dans Annabelle, nous apprenons que celle qui donne le nom à la poupée, Annabelle Higgins, était membre de la secte sataniste des "Disciples of the Ram". Plus tard dans le film, Mia, le personnage principal, fait des recherches sur cette secte :

Annabelle © Warner Bros

On apprend alors que les adorateurs de ce culte cherchent à convoquer des esprits démoniaques. Pour ce faire, ils doivent sacrifier des innocents, ce qui explique le massacre au début du film Annabelle.

Dans Conjuring 3, Lorraine découvre qu'une adepte d'une secte sataniste est à l'origine de l'arrivée sur Terre de l'entité démoniaque qui tourmente Arne Johnson et Ed. Elle apprend cette information suite à une discussion avec un ancien homme d'église, le père Kastner, qui lui avoue qu'il a collecté plusieurs objets au fil des ans, appartenant à la secte de "The Disciples of the Ram". Soit la même secte à laquelle appartenait Annabelle Higgins. On découvre à la fin du film que l'adepte de la secte est en fait sa propre fille, qui a développé une obsession, suite aux recherches de son père.

Conjuring 3 © Warner Bros

Étant donné que Conjuring 3 se déroule dans les années 1980 et que sa fille est âgée d'environ 50 ans, il est tout à fait probable qu'elle ait pu se retrouver en même temps qu'Annabelle dans la secte (le premier film se situe dans les années 1960). De quoi ouvrir la possibilité de connecter encore plus les univers.