Conjuring 3 : découvrez la bande-annonce démoniaque

Warner Bros a dévoilé la bande-annonce du très attendu Conjuring 3. Ed et Lorraine Warren sont de retour au travail pour une enquête paranormale qui ne laissera personne indemne. Le film d'horreur est attendu dans les salles françaises le 2 juin.

Conjuring 3 : le procès du démon

Huit ans après Conjuring et cinq ans après Conjuring 2, les époux Warren reviennent enfin sur nos écrans dans un troisième volet baptisé Conjuring 3 : sous l'emprise du diable. Pour cette nouvelle enquête paranormale, il ne sera pas vraiment question de maison hantée, mais plutôt d'un procès terrifiant.

Conjuring 3 ©Warner Bros

Toujours basé sur un des célèbres dossiers Warren, ce nouveau long-métrage attendu dans les salles françaises le 2 juin prochain traite d'un fait divers ayant défrayé la chronique aux États-Unis : le procès du démon. Et pour cause. C'est la première fois dans l'histoire du pays que la possession démoniaque a été utilisée comme défense dans un tribunal pour innocenter un détenu.

Cet homme, âgé de 19 ans au moment où les faits se sont déroulés (en 1981), avait été condamné pour le meurtre sordide d’un autre homme âgé de 40 ans. Après enquête, les époux Warren ont témoigné en sa faveur au tribunal en attestant qu’un démon avait pris possession de son âme et lui avait ordonné de commettre ce meurtre (d’où le titre original du film « The Devil Made Me Do It » - le Diable m'a ordonné de le faire).