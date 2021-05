Conjuring 3 : découvrez un premier extrait angoissant

En attendant la date de sortie le 9 juin prochain, Warner Bros vient de dévoiler un premier extrait angoissant de Conjuring 3 centré sur Lorraine Warren (Vera Farmiga). Découvrez-le ci-dessus.

The Conjuring Universe

La saga Conjuring demeure l'une des plus célèbres du cinéma horrifique contemporain. En 2013, le réalisateur James Wan lance le Conjuring Universe avec le tout premier opus de la trilogie : Conjuring : Les Dossiers Warren. Le long-métrage rencontre un succès critique impressionnant et provoque un triomphe populaire. Pour un budget de 20 millions de dollars, le film en rapporte plus de 319 millions au box-office. Un consécration totale qui pousse Warner Bros à se lancer dans un univers connecté.

Conjuring : Sous l'emprise du Diable ©Warner Bros Studios

Ainsi, James Wan revient à la réalisation de Conjuring 2 : Le Cas Enfield en 2016. Là encore, le film est un succès total. Côté box-office, l’œuvre rapporte plus de 320 millions de dollars pour un budget de 40 millions (le double de l'original). En parallèle, James Wan officie comme producteur sur des œuvres spin-off de Conjuring. Ainsi, Warner se lance dans la production d'une trilogie centrée sur Annabelle (qui rapporte plus de 795 millions de dollars au box-office), de La Nonne (365 millions de dollars de recettes) et de La Malédiction de la Dame Blanche en 2019 (plus de 123 millions de dollars au box-office).

Conjuring 3 – Sous l'emprise du Diable : une suite tant attendue

Ainsi, cet été, Conjuring 3 : Sous l'emprise du Diable sortira dans les salles françaises. Si James Wan est de retour à la production, il laisse sa place derrière la caméra à Michael Chaves (le réalisateur de La Malédiction de la Dame Blanche). Ce troisième opus ramène Vera Farmiga et Patrick Wilson dans la peau du couple Warren. Un troisième volet qui va raconter une histoire inédite des deux chasseurs de démons, qui vont devoir travailler de consort avec la police. Il s'agit d'une des affaires les plus spectaculaires issues de leurs dossiers secrets. Celle où un homme plaide la possession démoniaque comme ligne de défense.

Ed Warren (Patrick Wilson) - Conjuring : Sous l'emprise du Diable ©Warner Bros Studios

Alors que la sortie du film se rapproche à grands pas (et que nous avons découvert en exclusivité les premières minutes du film), Warner Bros vient de dévoiler un premier extrait. Un court passage centré sur Lorraine Warren qui utilise son don de clairvoyance comme moyen de revivre le meurtre de quelqu'un d'autre des années plus tôt. Une enquête dangereuse qui va emmener la protagoniste tout près du précipice. Conjuring 3 est attendu le 9 juin prochain dans les salles françaises.